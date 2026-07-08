Emekli ve memur zammı sonrası sıra onda mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Milyonların gözü kulacağı o açıklamada
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 Ocak zammını belirlemesinin ardından asgari ücrette yüzde 27 oranında artış yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren güncel rakamlara göre net asgari ücret 28.075,50 TL oldu. Memur, memur emeklisi ile SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan altı aylık zam sonrası ise milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam yapılacak mı? sorusu yer almaya başladı.
Memur ve emekli maaşlarına yapılan Temmuz ayı zamlarının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Ocak 2026'da yüzde 27 artışla 28.075,50 TL seviyesine yükselen net asgari ücret için ara zam açıklaması geldi.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, NET VE BRÜT KAÇ LİRA?
2026 yılına girilirken yapılan yeni düzenleme kapsamında asgari ücrette %27 oranında artış gerçekleştirildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren güncel rakamlara göre net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030,00 TL olarak belirlendi.
Öte yandan, SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil edildiğinde bir çalışanın işverene toplam maliyeti 40.874,63 TL’ye kadar yükseldi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik beklentiler gündemde yer alsa da, hükümet kanadından bu yönde bir çalışma olmadığına dair net mesaj geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, mevcut durumda asgari ücrete ara zam konusunun gündemlerinde bulunmadığını ifade etti.
Güler, “Şu anda bu kapsamda herhangi bir çalışmamız yok” diyerek beklentilere son noktayı koyarken, hükümetin dar gelirli vatandaşlar ve emeklilere yönelik destek politikalarını sürdüreceğini de vurguladı.
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