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Emekliye müjde erken saatlerde duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 23.552 TL en düşük maaşa ek 35.000 TL...

Emekliye müjde erken saatlerde duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 23.552 TL en düşük maaşa ek 35.000 TL...

15:30, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emekliye müjde erken saatlerde duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 23.552 TL en düşük maaşa ek 35.000 TL...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankalar da promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri için nakit promosyon tutarları yükselirken, faizsiz kredi, nakit avans ve ek ödül fırsatlarını içeren kampanyalar da yeniden şekillendi. Sunulan avantajların toplam tutarı bazı bankalarda dikkat çeken seviyelere ulaşırken, vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı.

Emekli maaş zammının ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla nakit promosyonların yanı sıra faizsiz finansman, ek para ödülü ve farklı kampanyaları peş peşe duyurmaya başladı. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise hangi bankanın daha avantajlı teklif sunduğunu karşılaştırarak maaş taşıma seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Emekli maaş zammının ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Kamu ve özel bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla nakit promosyonların yanı sıra faizsiz finansman, ek para ödülü ve farklı kampanyaları peş peşe duyurmaya başladı. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise hangi bankanın daha avantajlı teklif sunduğunu karşılaştırarak maaş taşıma seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı promosyonda yeni kampanyalar belli oldu. Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da var. Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma, sigorta yapma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor. Bu kapsamda emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da sunuluyor. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı bankaların temmuz kampanyaları…

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı promosyonda yeni kampanyalar belli oldu. Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da var. Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma, sigorta yapma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor. Bu kapsamda emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da sunuluyor. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı bankaların temmuz kampanyaları…

ALBARAKA TÜRK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 8.300, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.300, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 16.600, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.075, toplamda en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ek ödül imkanı sunuyor.

ALBARAKA TÜRK: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 30 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 8.300, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.300, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 16.600, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira, emekli maaş müşterisi getirenlere de getirdiği her kişi için 1.075, toplamda en çok 8.600 lira olmak üzere toplam 9.400 lira ek ödül imkanı sunuyor.

AKBANK: 15.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira alabiliyor.

AKBANK: 15.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira alabiliyor.

DENİZBANK: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira promosyon alıyor. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açmaları, 2 otomatik fatura talimatı vermeleri ve aktif kredi kartı kullanmaları halinde toplam 18.000 liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

DENİZBANK: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira promosyon alıyor. Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açmaları, 2 otomatik fatura talimatı vermeleri ve aktif kredi kartı kullanmaları halinde toplam 18.000 liraya varan ek promosyon imkanı bulunuyor.

GARANTİ BBVA: Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira alıyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus imkanı var.

GARANTİ BBVA: Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.000 lira alıyor. Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus imkanı var.

ING: Emeklilere 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 4.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.

ING: Emeklilere 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 4.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.

İŞ BANKASI: 25.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 12.500, 20.000 lira ve üzerinde olanlar 15.000 lira nakit promosyondan yararlanıyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı var.

İŞ BANKASI: 25.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.000, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 12.500, 20.000 lira ve üzerinde olanlar 15.000 lira nakit promosyondan yararlanıyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla 9.000 lira ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı var.

KUVEYT TÜRK: 15.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı sunuyor.

KUVEYT TÜRK: 15.500 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı sunuyor.

ŞEKERBANK: Yeni müşterilere ve taahhüdü biten emeklilere 35.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor.

ŞEKERBANK: Yeni müşterilere ve taahhüdü biten emeklilere 35.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor.

QNB: 20.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor. Buna ilaveten karttan market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı sunuyor.

QNB: 20.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor. Buna ilaveten karttan market ve eczane harcamalarına yıllık 3.000 lira iade imkanı sunuyor.

TÜRKİYE FİNANS: 27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 18.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 27.000 lira alıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül imkanı var.

TÜRKİYE FİNANS: 27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı sunuyor. İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp, kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 18.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 27.000 lira alıyor. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül imkanı var.

VAKIF KATILIM: 25.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı sunuyor.

VAKIF KATILIM: 25.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı sunuyor.

YAPI KREDİ: 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor. Ek olarak 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül sağlıyor.

YAPI KREDİ: 30.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor. Ek olarak 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sağlıyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6 bin liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI: İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sağlıyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6 bin liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.
Başlıklar :Emekliemekli promosyonemekli maaşen düşük emekli maaşı
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