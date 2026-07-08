Togg'da yüzde 20 indirim müjdesi! Togg Trugo yüzde 20 indirim kampanyası nedir? Ağustos ayının sonuna kadar sürecek
Elektrikli otomobil kullanıcılarına yönelik kampanyalar yaz aylarında hız kazanırken, Togg da araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir destek programını duyurdu. Şirket, Trugo hızlı şarj ağı üzerinden gerçekleştirilecek şarj işlemlerinde belirli ödeme yöntemlerini kullanan sürücülere yaz boyunca indirim uygulanacağını açıkladı. Böylece tatil sezonunda uzun yol planı yapan T10X kullanıcılarının şarj maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Yaz sezonunda artan şehirler arası yolculuklar nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kampanyalar peş peşe gelmeye başladı. Togg, Trugo şarj istasyonlarını kullanan sürücüler için yeni bir indirim uygulamasını hayata geçirirken, kampanya kapsamında belirli ödeme yöntemleriyle yapılan şarj işlemlerinde ücret avantajı sağlanacak. Uygulamanın, özellikle yoğun seyahat döneminde kullanıcıların şarj maliyetlerine katkı sunması amaçlanıyor.
Togg, kullanıcılarının yaz aylarında artan hareketliliğine destek olmak amacıyla Trugo ile yeni bir avantaj sunuyor. Bu kapsamda, temmuz ve ağustos ayları boyunca autocharge özelliği aktif olan Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim uygulanıyor. İndirim, autocharge, mobil uygulama ve filo ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde ödeme tutarına otomatik olarak yansıyor.
Trugo’ya ait autocharge özelliğiyle desteklenen DC şarj cihazlarında gerçekleştirecekleri şarj işlemlerinde yüzde 20 indirim gerçekleşecek. Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanya, şarj maliyetlerini azaltarak elektrikli mobilite deneyimini daha erişilebilir ve avantajlı hale getiriyor. Autocharge özelliğiyle desteklenen istasyonlar listesi Trugo uygulamasından görülüyor.
KAMPANYA NASIL KULLANILACAK?
Kampanya; autocharge, kredi kartı ve filo ödeme yöntemleriyle Trugo DC şarj cihazlarında gerçekleştirilen işlemlerde geçerli oluyor. İndirim tutarı, şarj işleminin tamamlanmasının ardından otomatik olarak hesaplanarak kullanıcıya yansıtılıyor. Böylece kullanıcılar, kupon kodu girmeden ve herhangi bir ek işlem yapmadan indirim avantajından doğrudan faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Togg kullanıcılarının akıllı cihaz yazılımlarını güncel sürümde kullanmaları yeterli oluyor. Kampanya, kupon koduyla sunulan kampanyalar ve diğer indirimlerle birleştirilemiyor.
3 BİNDEN FAZLA SOKET BULUNUYOR
Togg kullanıcıları, yaz boyunca bu avantajdan Trugo’nun Türkiye’nin 81 ilinin tamamına yayılan hızlı şarj ağında yararlanabiliyor. 81 ilde bin 500’den fazla ultra hızlı DC şarj istasyonu ve toplam 3 binden fazla soketle hizmet veren Trugo, cihazlarında sertifikalı ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Trugo’nun ultra hızlı şarj altyapısı sayesinde Togg kullanıcıları, bataryalarını 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor. Kullanıcılar, Türkiye genelindeki istasyonları Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor.
SATIŞ KAMPANYALARI DA DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Temmuz ayına ilişkin bireysel ve kurumsal finansman desteğini açıkladı. Her ay büyük merakla beklenen Togg'un finansman kampanyasında sıfır faizli taksitli krediler öne çıkıyor. Bunun yanında 3 ay ödeme erteleme de ön plana çıktı.
Yerli ve milli, doğuştan elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için Togg yeni kampanyasını duyurdu.
Sedan T10F V2 için bireysel ve kurumsal finansman desteği kapsamında 800 ile 1.5 milyon liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Aylık 66 bin 667 lira taksitle T10F sahibi olunuyor.
Bireysel kullanıcılara T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira taksit, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık taksit 125 bin lira, T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira kredi, 48 ay vade yüzde 2,99 faiz oranıyla 78 bin 699 lira taksit, T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık takist 60 bin 181 lira, T10F 4More için 1 milyon 500 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 93 lira ödenerek sahip olunuyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.