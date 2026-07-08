Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda kontenjan açılacak?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı istihdam planlaması kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından adayların gündeminde başvuru takvimi, kadro ve branş dağılımı yer aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni alım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hedeflerinin 2026 KPSS’nin ardından yeni bir başvuru süreci başlatmak olduğunu belirtti. Bu gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? 26 bin 673 sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu mu? soruları adaylar tarafından yakından takip edilmeye başlandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayınında 2026 yılına alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yılın ilk atamasında yerleşen sağlık çalışanlarının güvenlik soruşturması işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Memişoğlu yeni personel alımına ilişkin "Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak" dedi.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin net bilgilerin, ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı 2026 KPSS ile alım yapacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca toplam 26.673 sözleşmeli sağlık çalışanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Kadroların önemli bölümü uzman hekimlere ayrılırken, buna ek olarak 3.652 tabip ile farklı alanlardan sağlık personelinin de görevlendirilmesi planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
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