ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 2026: Kayıt silinen öğrencilere af var mı? 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor?
Üniversite eğitimine yeniden devam etmek isteyen binlerce kişi için kritik süreç başladı. AK Parti tarafından hazırlanan ve yükseköğretime yönelik çeşitli düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte öğrenci affı yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Teklifin kabul edilmesi halinde, belirlenen şartları taşıyan öğrenciler için yeniden kayıt imkânı sağlanması bekleniyor.
Öğrenci affına ilişkin beklentiler, Meclis'e sunulan yeni kanun teklifiyle yeniden hareketlendi. Yükseköğretim sistemine yönelik değişiklikler içeren teklifin yasalaşması halinde, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini tamamlayamayan veya kaydı silinen öğrenciler için yeni bir süreç başlayabilecek. Bu nedenle gözler, teklifin komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul aşamasına çevrilmiş durumda.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Affın temel şartları şu şekilde sıralanıyor:
Öğrencilerin aftan yararlanabilmeleri için ilişiklerinin kesildiği üniversitelere 4 ay içinde başvurmaları gerekiyor.
Askerlik görevini ifa eden gençler ise askerlik görevlerinin sona ermesini takiben 2 ay içinde başvurmaları halinde aftan yararlanabiliyor.
Teorik derslerde başarılı olup uygulamalı eğitim sürecini tamamlayamadan ilişiği kesilen öğrenciler için üniversite bitirme süreleri uzatılıyor.
Yaklaşık 40 bin kişinin bu aftan faydalanabilmesi bekleniyor.
KANUN TEKLİFİNİN DİĞER ÖNEMLİ MADDELERİ
28 maddeden oluşan kanun teklifi, öğrenci affının yanı sıra yükseköğretim sistemine yönelik çeşitli düzenlemeler de içeriyor. Bu düzenlemeler arasında şunlar bulunuyor:
•Akademik Kariyer: Anadolu'daki üniversitelerde emeklilik hakkını kazanan öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak 2 yıl daha akademik kariyerlerine devam edebilecek ve ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden faydalanabilecekler.
•Teknoloji Kampüsleri ve Transfer Ofisleri: Üniversitelerin teknoloji kampüsleri kurması ve teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bilimsel üretimin ve bilginin teknolojiye dönüştürülmesinin teşviki amacıyla, buluşların ticarileşmesinden üniversite ve akademik ekibin maddi olarak istifade etmesi sağlanacak.
•Tam Burslu Öğrenci Sayısı: Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci sayısının artırılması amacıyla vergi düzenlemeleri yapılacak.
•Tıp Fakülteleri Hastaneleri: Kendi hastanesi olmayan vakıf tıp fakültelerine hastane inşası için verilen süre uzatılacak.
•Yurt Dışı Tesis Kurulumu: Devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesi ve tesis kurabilmesi için düzenlemeler yapılacak. Bu sayede hem yurt dışında öğrenci yetiştirilebilecek hem de Türkiye'deki öğrencilere yurt dışında eğitim imkanı sunulacak.
•Sahte Diploma ve Sertifika: Ülkemizde izinsiz yükseköğretim faaliyeti yürüten ve sahte diploma/sertifika düzenleyenlere karşı hapis cezası da dahil olmak üzere katı yaptırımlar getirilecek.
•Disiplin Soruşturmaları: Öğrenciler için disiplin soruşturmalarının prosedürleri netleştirilecek.
•Tez ve Proje Hazırlayan Ofisler: Tez, makale, kitap yazan ve proje hazırlayan ofisler ile bu işi sürdüren akademisyenlere adli para cezası uygulanabilecek ve akademisyenlerin üniversitelerle ilişikleri kesilebilecek. Bu düzenleme ile akademik çalışmalara aracılık fiiline yaptırım getiriliyor.
Özlem Zengin, teklifin Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüleceğini ve TBMM tatile girmeden kanunlaşacağını ekledi.
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