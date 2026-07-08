ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 2026: Kayıt silinen öğrencilere af var mı? 2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor?

•Sahte Diploma ve Sertifika: Ülkemizde izinsiz yükseköğretim faaliyeti yürüten ve sahte diploma/sertifika düzenleyenlere karşı hapis cezası da dahil olmak üzere katı yaptırımlar getirilecek.

•Disiplin Soruşturmaları: Öğrenciler için disiplin soruşturmalarının prosedürleri netleştirilecek.

•Tez ve Proje Hazırlayan Ofisler: Tez, makale, kitap yazan ve proje hazırlayan ofisler ile bu işi sürdüren akademisyenlere adli para cezası uygulanabilecek ve akademisyenlerin üniversitelerle ilişikleri kesilebilecek. Bu düzenleme ile akademik çalışmalara aracılık fiiline yaptırım getiriliyor.

Özlem Zengin, teklifin Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşüleceğini ve TBMM tatile girmeden kanunlaşacağını ekledi.