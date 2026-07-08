Admira Wacker hangi ülke takımı? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Süper Lig öncesi takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, hazırlık maçında bu akşam Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak. Admira Wacker’in hangi ülkeye ait olduğu ve oyuncu kadrosunda kim olduğu, araştırılan konular arasında. Takıma dair detaylar meraklılarını bilgiye yönlendiriyor. İşte Admira Wacker takımı hakkından bilinmesi gerekenler.
Futbol dünyasında adından söz ettiren Admira Wacker, Avusturya futbolunun önemli kulüplerinden biridir. Maria Enzersdorf şehrinde 1905 yılında kurulan bu köklü kulüp, maçlarını 12.000 kişilik Motion Invest Arena'da oynamaktadır. Takım, Avusturya 2. Ligi'nde (2. Liga) mücadele etmektedir. Peki Admira Wacker oyuncu kadrosunda kimler var?
Admira Wacker nerenin hangi ülkenin takımı?
FC Admira Wacker Mödling 1905 yılında Avusturya'nın Maria Enzersdorf kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir. Maçlarını 12,000 kişilik Trenkwalder Arena'da oynamaktadır. Damir Burić takımın teknik direktörüdür.
Admira Wacker oyuncuları
Andreas Leitner
Philipp Schmiedl (kiralık geldiği kulüp: SønderjyskE)
Sebastian Bauer
Paul Koller
Julian Buchta
Dominik Starkl
Roman Kerschbaum
Marlon Mustapha (kiralık geldiği kulüp: Mainz 05)
Ilay Elmkies (kiralık geldiği kulüp: Hoffenheim)
Joseph Ganda
Lukas Malicsek
Osman Hadžikić
Stephan Zwierschitz
Rene Hellermann
Wilhelm Vorsager
Marco Kadlec
Yannick Brugger
Marco Hausjell
Thomas Ebner
Belmin Jenčiragić
Leonardo Lukačević
Onurhan Babuscu
Luca Kronberger
Matthias Ostrzolek
Niko Datković
Patrick
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