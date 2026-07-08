Ortaokul kayıtları nasıl yapılacak? 5. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, özellikle ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin kayıt süreci veliler tarafından merak ediliyor. MEB’in uygulamasına göre ortaokul 5. sınıf kayıtları, öğrencilerin MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu e-Okul veya e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte ilköğretim okulları adrese göre kayıt okulu sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında ortaokul 5. sınıf kayıt işlemleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ikamet adreslerine en yakın ortaokula yerleştirme işlemi merkezi sistemle yapıldığından, velilerin kayıt için herhangi bir okula gitmesine, belge teslim etmesine veya ek bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Veliler, çocuklarının hangi ortaokula yerleştirildiğini e-Okul Velis Bilgilendirme Sistemi (VBS) veya e-Devlet kapısı üzerindeki "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kolayca öğrenebilirler. İmam-hatip ortaokullarını veya özel okulları tercih etmek isteyen velilerin ise ilgili okul müdürlüklerine bireysel başvuruda bulunması, adres değişikliği ya da tayin gibi nedenlerle okul değiştirmek isteyenlerin ise nakil taleplerini e-Devlet veya okul yönetimleri üzerinden ağustos ayı sonuna kadar tamamlaması gerekmektedir.
5.SINIF ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ortaokul kayıt işlemleri, adrese dayalı e-Kayıt sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi okula yerleştirileceği belirlenirken, öğrencinin MERNİS sisteminde kayıtlı olan ikamet adresi esas alınır.
ORTAOKUL KAYITLARI İÇİN OKULA GİTMEK GEREKİYOR MU?
Adrese dayalı e-Kayıt sistemi kapsamında okul yerleştirmeleri merkezi olarak gerçekleştirildiğinden, velilerin kayıt aşamasında ayrıca okul müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek duyulmaz. Yerleştirmenin tamamlanmasının ardından öğrencinin kayıtlı olduğu okul bilgisi sistem üzerinden öğrenilebilir. Bu aşamadan sonra ise okul yönetimi tarafından yapılacak duyuru ve bilgilendirmelerin düzenli olarak takip edilmesi önem taşır; zira gerekli evraklar, uyum süreci ve açılışla ilgili detaylar bu kanallar üzerinden paylaşılmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Ekranı için tıklayın
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