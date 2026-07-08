Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında ortaokul 5. sınıf kayıt işlemleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ikamet adreslerine en yakın ortaokula yerleştirme işlemi merkezi sistemle yapıldığından, velilerin kayıt için herhangi bir okula gitmesine, belge teslim etmesine veya ek bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Veliler, çocuklarının hangi ortaokula yerleştirildiğini e-Okul Velis Bilgilendirme Sistemi (VBS) veya e-Devlet kapısı üzerindeki "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kolayca öğrenebilirler. İmam-hatip ortaokullarını veya özel okulları tercih etmek isteyen velilerin ise ilgili okul müdürlüklerine bireysel başvuruda bulunması, adres değişikliği ya da tayin gibi nedenlerle okul değiştirmek isteyenlerin ise nakil taleplerini e-Devlet veya okul yönetimleri üzerinden ağustos ayı sonuna kadar tamamlaması gerekmektedir.