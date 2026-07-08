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LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026! LGS sonuç tarihi açıklandı mı, erken açıklanır mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026! LGS sonuç tarihi açıklandı mı, erken açıklanır mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:45, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026! LGS sonuç tarihi açıklandı mı, erken açıklanır mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başlayacak tercih süreci, öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Bu nedenle adaylar hem sonuçların açıklanacağı günü hem de tercih takvimine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor.

LGS sınavının ardından öğrenciler için yeni süreç sonuç ve tercih heyecanıyla devam ediyor. Hayalini kurdukları liselerde eğitim görebilmek için sınavda ter döken binlerce aday, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığından gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih maratonu başlayacak olurken, öğrenciler bir yandan da tercih takvimini ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin bilgileri araştırıyor.

LGS sınavının ardından öğrenciler için yeni süreç sonuç ve tercih heyecanıyla devam ediyor. Hayalini kurdukları liselerde eğitim görebilmek için sınavda ter döken binlerce aday, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığından gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih maratonu başlayacak olurken, öğrenciler bir yandan da tercih takvimini ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin bilgileri araştırıyor.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan resmi 2026 sınav takvimiyle birlikte LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek. Aynı gün içinde Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okulların kontenjan tabloları da kamuoyunun erişimine sunulacak.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?MEB tarafından yayımlanan resmi 2026 sınav takvimiyle birlikte LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek. Aynı gün içinde Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile okulların kontenjan tabloları da kamuoyunun erişimine sunulacak.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dijital duyuru platformu olan sonuc.meb.gov.tr adresi ya da bakanlığın resmi web portalı üzerinden öğrenilebilmektedir. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerinden istenen T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekrandaki güvenlik doğrulama kodunu ilgili alanlara yazarak sınav sonuç belgelerine hızlıca erişebilirler.

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NEREDEN BAKILIR?LGS sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı’nın dijital duyuru platformu olan sonuc.meb.gov.tr adresi ya da bakanlığın resmi web portalı üzerinden öğrenilebilmektedir. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerinden istenen T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekrandaki güvenlik doğrulama kodunu ilgili alanlara yazarak sınav sonuç belgelerine hızlıca erişebilirler.LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ VE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 LGS tercih başvuruları 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aldıkları yüzdelik dilimlere göre e-Okul sistemi üzerinden ya da mezun oldukları ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tercihlerini onaylatabilecekler. Yapılan tercihlerin ardından ilk merkezi yerleştirme sonuçları ile okullardaki boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ VE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?2026 LGS tercih başvuruları 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aldıkları yüzdelik dilimlere göre e-Okul sistemi üzerinden ya da mezun oldukları ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tercihlerini onaylatabilecekler. Yapılan tercihlerin ardından ilk merkezi yerleştirme sonuçları ile okullardaki boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ya da kaydını değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih süreci ise 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülecek.

İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ya da kaydını değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih süreci ise 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülecek.
Başlıklar :LGSLGS sonuçlarıLGS sonuç tarihi
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