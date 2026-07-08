Ankara’da elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ 8-9-10 Temmuz ilçe ve mahalle planlı elektrik kesintisi programı açıklandı
Ankara’da 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent genelinde farklı ilçeleri kapsayan kesinti programı, mahalle ve bölgelere göre değişen saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti yapılacak ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor. İşte İlçe ilçe mahalle mahalle güncel Başkent EDAŞ planlı kesinti listesi.
Ankara'da 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri, şehir genelindeki birçok ilçeyi farklı zaman dilimlerinde etkileyecektir. Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen bu kesintiler; Ayaş, Keçiören, Gölbaşı, Mamak, Çubuk, Sincan ve Altındağ başta olmak üzere çok sayıda ilçede, belirlenen mahalle ve sokak düzeyinde kademeli olarak uygulanacaktır. Kesintilerin süresi ve zaman aralığı bölgedeki çalışmanın niteliğine göre değişiklik göstereceğinden, vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına kendi mahallelerine ait detaylı saat listelerini elektrik dağıtım şirketinin (Başkent EDAŞ) resmi duyuru kanallarından kontrol etmeleri ve hassas cihazlarını koruma altına almaları önem arz etmektedir.
Ayaş
08.07.2026 tarihinde Gökçebağ Mahallesi ile Köy Bayram bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
08.07.2026 tarihinde Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
08.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
09.07.2026 tarihinde Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
09.07.2026 tarihinde Altay, Hun ve Ankara sokaklarında saat 14.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
10.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında, aynı gün tekrar saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Beypazarı
08.07.2026 tarihinde Adaören Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
09.07.2026 tarihinde Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler ile Aşağı bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çamlıdere
08.07.2026 tarihinde Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
09.07.2026 tarihinde İ. Melih Gökçek ve Dikilitaş bölgelerinde saat 09.00 ile 11.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
09.07.2026 tarihinde Yukarıdere ve Çamurla mahallelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
09.07.2026 tarihinde Dikilitaş ve Gölün Yazı bölgelerinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
09.07.2026 tarihinde Türbe, Hacı Kara Ahmet, Mustafa Yeşil, İklimnur, Savaş ve Cumhuriyet bölgelerinde saat 10.30 ile 16.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
09.07.2026 tarihinde Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy mahallelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
Sincan
08.07.2026 tarihinde İzzetli, Alcı, Bağ Yolu, Gez, Sultan Fatih, Melih Gökçek, Radar, Öndoğan, Alcı Mahallesi, İnaf, Sincan Doğal Besi Çiftliği, Özel, İstemihan, Akasya, Cerrah ve Türkobası bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
08.07.2026 tarihinde Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
Akyurt
09.07.2026 tarihinde Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı mahallede yine 09.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında ikinci bir planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
10.07.2026 tarihinde Haydar Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Çubuk
10.07.2026 tarihinde Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Akpınar, Yayla ve Çandır bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gölbaşı
09.07.2026 tarihinde Ahiboz Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
09.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
09.07.2026 tarihinde Çimşit Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
10.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kalecik
10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Polatlı
09.07.2026 tarihinde Avşar Küme bölgesinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
09.07.2026 tarihinde Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
10.07.2026 tarihinde Babayakup, Gümüşyaka ve Yenice Küme bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
10.07.2026 tarihinde Hıdırlar ve İnler mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
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