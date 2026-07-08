Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara’da elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ 8-9-10 Temmuz ilçe ve mahalle planlı elektrik kesintisi programı açıklandı

Ankara’da elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ 8-9-10 Temmuz ilçe ve mahalle planlı elektrik kesintisi programı açıklandı

10:09, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:09, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ankara’da elektrik kesintisi: Başkent EDAŞ 8-9-10 Temmuz ilçe ve mahalle planlı elektrik kesintisi programı açıklandı

Ankara’da 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent genelinde farklı ilçeleri kapsayan kesinti programı, mahalle ve bölgelere göre değişen saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti yapılacak ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor. İşte İlçe ilçe mahalle mahalle güncel Başkent EDAŞ planlı kesinti listesi.

Ankara'da 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri, şehir genelindeki birçok ilçeyi farklı zaman dilimlerinde etkileyecektir. Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen bu kesintiler; Ayaş, Keçiören, Gölbaşı, Mamak, Çubuk, Sincan ve Altındağ başta olmak üzere çok sayıda ilçede, belirlenen mahalle ve sokak düzeyinde kademeli olarak uygulanacaktır. Kesintilerin süresi ve zaman aralığı bölgedeki çalışmanın niteliğine göre değişiklik göstereceğinden, vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına kendi mahallelerine ait detaylı saat listelerini elektrik dağıtım şirketinin (Başkent EDAŞ) resmi duyuru kanallarından kontrol etmeleri ve hassas cihazlarını koruma altına almaları önem arz etmektedir.

Ankara'da 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri, şehir genelindeki birçok ilçeyi farklı zaman dilimlerinde etkileyecektir. Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen bu kesintiler; Ayaş, Keçiören, Gölbaşı, Mamak, Çubuk, Sincan ve Altındağ başta olmak üzere çok sayıda ilçede, belirlenen mahalle ve sokak düzeyinde kademeli olarak uygulanacaktır. Kesintilerin süresi ve zaman aralığı bölgedeki çalışmanın niteliğine göre değişiklik göstereceğinden, vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına kendi mahallelerine ait detaylı saat listelerini elektrik dağıtım şirketinin (Başkent EDAŞ) resmi duyuru kanallarından kontrol etmeleri ve hassas cihazlarını koruma altına almaları önem arz etmektedir.

Ayaş

08.07.2026 tarihinde Gökçebağ Mahallesi ile Köy Bayram bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

08.07.2026 tarihinde Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.07.2026 tarihinde Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde Altay, Hun ve Ankara sokaklarında saat 14.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

10.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında, aynı gün tekrar saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayaş08.07.2026 tarihinde Gökçebağ Mahallesi ile Köy Bayram bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.08.07.2026 tarihinde Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.08.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Altay, Hun ve Ankara sokaklarında saat 14.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Feruz Mahallesi'nde saat 09.30 ile 12.30 arasında, aynı gün tekrar saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

08.07.2026 tarihinde Adaören Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler ile Aşağı bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çamlıdere

08.07.2026 tarihinde Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde İ. Melih Gökçek ve Dikilitaş bölgelerinde saat 09.00 ile 11.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.07.2026 tarihinde Yukarıdere ve Çamurla mahallelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde Dikilitaş ve Gölün Yazı bölgelerinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

09.07.2026 tarihinde Türbe, Hacı Kara Ahmet, Mustafa Yeşil, İklimnur, Savaş ve Cumhuriyet bölgelerinde saat 10.30 ile 16.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy mahallelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Beypazarı08.07.2026 tarihinde Adaören Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler ile Aşağı bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.Çamlıdere08.07.2026 tarihinde Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde İ. Melih Gökçek ve Dikilitaş bölgelerinde saat 09.00 ile 11.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Yukarıdere ve Çamurla mahallelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Dikilitaş ve Gölün Yazı bölgelerinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.09.07.2026 tarihinde Türbe, Hacı Kara Ahmet, Mustafa Yeşil, İklimnur, Savaş ve Cumhuriyet bölgelerinde saat 10.30 ile 16.30 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy mahallelerinde saat 09.30 ile 12.30 arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Sincan

08.07.2026 tarihinde İzzetli, Alcı, Bağ Yolu, Gez, Sultan Fatih, Melih Gökçek, Radar, Öndoğan, Alcı Mahallesi, İnaf, Sincan Doğal Besi Çiftliği, Özel, İstemihan, Akasya, Cerrah ve Türkobası bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Akyurt

09.07.2026 tarihinde Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı mahallede yine 09.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında ikinci bir planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

10.07.2026 tarihinde Haydar Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sincan08.07.2026 tarihinde İzzetli, Alcı, Bağ Yolu, Gez, Sultan Fatih, Melih Gökçek, Radar, Öndoğan, Alcı Mahallesi, İnaf, Sincan Doğal Besi Çiftliği, Özel, İstemihan, Akasya, Cerrah ve Türkobası bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.08.07.2026 tarihinde Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.Akyurt09.07.2026 tarihinde Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı mahallede yine 09.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında ikinci bir planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Haydar Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle saat 14.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk

10.07.2026 tarihinde Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Akpınar, Yayla ve Çandır bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı

09.07.2026 tarihinde Ahiboz Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde Çimşit Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

10.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çubuk10.07.2026 tarihinde Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Gürgenlik, Köyün Kendisi, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Akpınar, Yayla ve Çandır bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.Gölbaşı09.07.2026 tarihinde Ahiboz Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.09.07.2026 tarihinde Çimşit Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Abazlı Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik

10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Polatlı

09.07.2026 tarihinde Avşar Küme bölgesinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.07.2026 tarihinde Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde Babayakup, Gümüşyaka ve Yenice Küme bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

10.07.2026 tarihinde Hıdırlar ve İnler mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik10.07.2026 tarihinde Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.Polatlı09.07.2026 tarihinde Avşar Küme bölgesinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.09.07.2026 tarihinde Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.10.07.2026 tarihinde Babayakup, Gümüşyaka ve Yenice Küme bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.10.07.2026 tarihinde Hıdırlar ve İnler mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Başlıklar :Ankara elektrik kesintisiBaşkent EDAŞelektrik kesintisi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026