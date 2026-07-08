Ankara'da 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri, şehir genelindeki birçok ilçeyi farklı zaman dilimlerinde etkileyecektir. Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen bu kesintiler; Ayaş, Keçiören, Gölbaşı, Mamak, Çubuk, Sincan ve Altındağ başta olmak üzere çok sayıda ilçede, belirlenen mahalle ve sokak düzeyinde kademeli olarak uygulanacaktır. Kesintilerin süresi ve zaman aralığı bölgedeki çalışmanın niteliğine göre değişiklik göstereceğinden, vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına kendi mahallelerine ait detaylı saat listelerini elektrik dağıtım şirketinin (Başkent EDAŞ) resmi duyuru kanallarından kontrol etmeleri ve hassas cihazlarını koruma altına almaları önem arz etmektedir.