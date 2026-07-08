ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 8 TEMMUZ: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın piyasasında yeni işlem günü hareketli başladı. Küresel ekonomide açıklanan veriler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler değerli metalin fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor. İç piyasada ise döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden yatırımcıların gündemine oturdu. Günün ilk saatlerinden itibaren piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarını araştırıyor.
Yeni güne altın fiyatlarındaki hareketlilik damga vurdu. Küresel piyasalarda risk iştahındaki değişim ve ons altının yönü, yurt içindeki fiyatlamaları doğrudan etkilerken yatırımcılar da güncel rakamları yakından izlemeye başladı. Özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcılar ile birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında son durumu öğrenmek için piyasalara odaklandı.
CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.211,42 TL
Satış: 6.212,31 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 8 TEMMUZ 2026
Alış: 10.132,00 TL
Satış: 10.227,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 8 TEMMUZ 2026
Alış: 4.125,81 Dolar
Satış: 4.126,40 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 8 TEMMUZ 2026
Alış: 40.359,00 TL
Satış: 40.657,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 8 TEMMUZ 2026
Alış: 6,174.73 TL
Satış: 6,246.47 TL
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