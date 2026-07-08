ÖĞRENCİ AFFI TEMMUZ SON DURUM 2026! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimler kapsayacak? Üniversiteye affı çıktı mı?

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kalan ya da yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen binlerce kişi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından hazırlanan ve öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde daha önce eğitim hayatı sona eren çok sayıda öğrenciye yeniden üniversiteye dönme imkânı tanınması beklenirken, düzenlemenin kapsamı ve kimleri ilgilendireceği de merak konusu oldu.