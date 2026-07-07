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Ortaokul kayıtları 2026 ne zaman başlayacak? MEB e-Kayıt ve okul sorgulama ekranı

Ortaokul kayıtları 2026 ne zaman başlayacak? MEB e-Kayıt ve okul sorgulama ekranı

22:34, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Ortaokul kayıtları 2026 ne zaman başlayacak? MEB e-Kayıt ve okul sorgulama ekranı

MEB ortaokul kayıtları 2026 süreci, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokulu tamamlayan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ortaokul kayıtlarının ne zaman başlayacağı, e-Kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ve öğrencilerin hangi okula yerleştirileceği; e-Okul, ADNKS adres bilgileri ve MEB’in resmi sorgulama ekranları üzerinden netleşecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde MEB ortaokul kayıtları 2026 süreci, öğrencilerin adres bilgilerine göre e-Okul üzerinden yürütülecek. Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu MEB’in resmi sorgulama ekranları, e-Okul VBS ve ilgili eğitim müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde MEB ortaokul kayıtları 2026 süreci, öğrencilerin adres bilgilerine göre e-Okul üzerinden yürütülecek. Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu okulu MEB’in resmi sorgulama ekranları, e-Okul VBS ve ilgili eğitim müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

MEB ortaokul kayıtları 2026 süreci nasıl işleyecek?


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülecek 2026 ortaokul kayıtları, ilkokulu tamamlayan öğrencilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden otomatik yapılacak.


Bu kapsamda öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen ortaokullara yerleştirilecek. Kayıt süreci, okul müdürlüklerine bireysel başvurudan çok sistem üzerinden yapılan yerleştirme esasına dayanacak.

MEB ortaokul kayıtları 2026 süreci nasıl işleyecek?Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülecek 2026 ortaokul kayıtları, ilkokulu tamamlayan öğrencilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden otomatik yapılacak.Bu kapsamda öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen ortaokullara yerleştirilecek. Kayıt süreci, okul müdürlüklerine bireysel başvurudan çok sistem üzerinden yapılan yerleştirme esasına dayanacak.

Veliler kayıt okulunu nereden öğrenebilecek?


Veliler, öğrencinin yerleştirildiği okulu MEB’in resmi sorgulama kanalları üzerinden takip edebilecek.


Kayıt bilgisi şu kanallardan öğrenilebilecek:


  • MEB’in resmi sorgulama ekranları
  • e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)
  • İl millî eğitim müdürlükleri
  • İlçe millî eğitim müdürlükleri
  • Kayıt yapılacak okul müdürlükleri


Kayıt işlemlerinin ardından MEB tarafından belirlenen şartlara göre nakil başvurusu yapılabilecek.

Veliler kayıt okulunu nereden öğrenebilecek?Veliler, öğrencinin yerleştirildiği okulu MEB’in resmi sorgulama kanalları üzerinden takip edebilecek.Kayıt bilgisi şu kanallardan öğrenilebilecek:MEB’in resmi sorgulama ekranlarıe-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)İl millî eğitim müdürlükleriİlçe millî eğitim müdürlükleriKayıt yapılacak okul müdürlükleriKayıt işlemlerinin ardından MEB tarafından belirlenen şartlara göre nakil başvurusu yapılabilecek.

Nakil başvurusu yapılabilecek


Ortaokul kayıtları tamamlandıktan sonra veliler, öğrencinin kayıtlı olduğu okulu sorgulayabilecek. Kayıt sonrası okul değişikliği talepleri ise MEB tarafından belirlenen nakil koşulları çerçevesinde değerlendirilecek.

Nakil başvurusu yapılabilecekOrtaokul kayıtları tamamlandıktan sonra veliler, öğrencinin kayıtlı olduğu okulu sorgulayabilecek. Kayıt sonrası okul değişikliği talepleri ise MEB tarafından belirlenen nakil koşulları çerçevesinde değerlendirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi


MEB’in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğrenciler ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. MEB’in resmi duyurusunda da 2026-2027 takviminin 13 Haziran 2026’da açıklandığı, birinci dönemin 14 Eylül 2026’da başlayıp 22 Ocak 2027’de sona ereceği bilgisi yer aldı.


Takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


  • Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026 Salı
  • Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
  • Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
  • Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiMEB’in yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Öğrenciler ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. MEB’in resmi duyurusunda da 2026-2027 takviminin 13 Haziran 2026’da açıklandığı, birinci dönemin 14 Eylül 2026’da başlayıp 22 Ocak 2027’de sona ereceği bilgisi yer aldı.Takvimde öne çıkan tarihler şöyle:Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026 SalıBirinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 PazartesiBirinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 CumaYarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesiİkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma
Başlıklar :ortaokul kayıtları 2026mebmilli eğitim bakanlığıe-kayıtokul kayıt işlemleri
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