Ortaokul kayıtları 2026 ne zaman başlayacak? MEB e-Kayıt ve okul sorgulama ekranı

Nübel Beşiktaş için İstanbul'da: Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'ın transferi Nübel hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak prensip anlaşmasına varılan Alexander Nübel'in, resmi imza için İstanbul'a geldiği bildirildi. Alexander Nübel'in kariyeri ise futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten kadrosuna katmaya yakın olduğu Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcunun kariyeri hakkında bilgiler...