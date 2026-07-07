Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi tarihi belli oldu: Derbi haftaları ne zaman netleşecek? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde derbi haftaları, takımların maç programı, fikstür çekimi tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da gerçekleştireceği çekimle yeni sezon takvimi netleşecek.
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü Riva’da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek çekim, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Süper Lig fikstür çekimi Riva’da yapılacak
2026-2027 sezonu öncesi Süper Lig fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenleyeceği çekim, Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.
Fikstür çekimine Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak. Yeni sezon öncesinde takımların maç takvimi, derbi haftaları ve sezon planlaması bu çekimin ardından netleşecek.
Fikstür çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig fikstür çekimi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Çekime ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
Organizasyon: 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekimi
Tarih: 9 Temmuz Perşembe
Saat: 14.00
Yer: Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Riva
Salon: Orhan Saka Konferans Salonu
Yayın: beIN SPORTS
Trendyol 1. Lig fikstürü 10 Temmuz’da çekilecek
Trendyol 1. Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi ise 10 Temmuz Cuma günü yapılacak. Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek çekim saat 15.00’te başlayacak.
Bu çekime de Trendyol 1. Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.
Süper Lig ne zaman başlayacak?
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Trendyol 1. Lig’de ise yeni sezonun ilk maçları 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.
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