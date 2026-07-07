2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final programı ve son 8 takım
2026 Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar son 16 turunda alınan kritik sonuçlarla şekillenmeye başladı. Fas-Fransa eşleşmesi kesinleşirken; İngiltere, Norveç, Belçika, İspanya ve Arjantin’in de yer aldığı son sekiz tablosunda kalan eşleşmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ülkeler ve maçlardan bilgiler.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşmeye başladı. Fas ile Fransa arasında oynanacak ilk çeyrek final eşleşmesi kesinleşirken, kalan tablo son 16 turundaki son maçların ardından tamamlanacak.
2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde son durum
2026 Dünya Kupası çeyrek final aşaması için son 16 turunda alınan sonuçlar belirleyici oldu. Fas, Fransa, Norveç, İngiltere, Belçika, İspanya ve Arjantin adını son sekiz yolunda bir üst tura yazdıran takımlar arasında yer aldı.
Turnuvada kesinleşen ilk çeyrek final eşleşmesi Fas ile Fransa arasında oynanacak. Kalan eşleşmelerin ise son 16 turundaki diğer maçların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
Fas ve Fransa çeyrek finalde karşılaşacak
Son 16 turunda Fas, ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa ise Paraguay karşısında aldığı tek gollü galibiyetle son sekiz takım arasına kaldı.
Bu sonuçların ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final eşleşmesi Fas-Fransa olarak kesinleşti.
İngiltere ve Norveç de son sekizde
Son 16 turunun öne çıkan maçlarından birinde İngiltere, Meksika’yı 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı. Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvada dikkat çeken sonuçlardan birine imza attı.
Bu maçın ardından Brezilya Dünya Kupası’na veda ederken, Norveç çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.
Çeyrek finale yükselen takımlar
2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldiği bildirilen takımlar şöyle:
- Fas
- Fransa
- Norveç
- İngiltere
- Belçika
- İspanya
- Arjantin
Çeyrek final tablosunun kalan bölümü, son 16 turundaki İsviçre-Kolombiya karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. Son sekiz takımın tamamının belirlenmesiyle birlikte yarı final yolundaki eşleşmeler de kesinleşmiş olacak.
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