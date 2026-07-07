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2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final programı ve son 8 takım

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final programı ve son 8 takım

21:33, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek final programı ve son 8 takım

2026 Dünya Kupası çeyrek finale kalan takımlar son 16 turunda alınan kritik sonuçlarla şekillenmeye başladı. Fas-Fransa eşleşmesi kesinleşirken; İngiltere, Norveç, Belçika, İspanya ve Arjantin’in de yer aldığı son sekiz tablosunda kalan eşleşmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ülkeler ve maçlardan bilgiler.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşmeye başladı. Fas ile Fransa arasında oynanacak ilk çeyrek final eşleşmesi kesinleşirken, kalan tablo son 16 turundaki son maçların ardından tamamlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşmeye başladı. Fas ile Fransa arasında oynanacak ilk çeyrek final eşleşmesi kesinleşirken, kalan tablo son 16 turundaki son maçların ardından tamamlanacak.

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde son durum


2026 Dünya Kupası çeyrek final aşaması için son 16 turunda alınan sonuçlar belirleyici oldu. Fas, Fransa, Norveç, İngiltere, Belçika, İspanya ve Arjantin adını son sekiz yolunda bir üst tura yazdıran takımlar arasında yer aldı.


Turnuvada kesinleşen ilk çeyrek final eşleşmesi Fas ile Fransa arasında oynanacak. Kalan eşleşmelerin ise son 16 turundaki diğer maçların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde son durum2026 Dünya Kupası çeyrek final aşaması için son 16 turunda alınan sonuçlar belirleyici oldu. Fas, Fransa, Norveç, İngiltere, Belçika, İspanya ve Arjantin adını son sekiz yolunda bir üst tura yazdıran takımlar arasında yer aldı.Turnuvada kesinleşen ilk çeyrek final eşleşmesi Fas ile Fransa arasında oynanacak. Kalan eşleşmelerin ise son 16 turundaki diğer maçların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Fas ve Fransa çeyrek finalde karşılaşacak


Son 16 turunda Fas, ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa ise Paraguay karşısında aldığı tek gollü galibiyetle son sekiz takım arasına kaldı.


Bu sonuçların ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final eşleşmesi Fas-Fransa olarak kesinleşti.

Fas ve Fransa çeyrek finalde karşılaşacakSon 16 turunda Fas, ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa ise Paraguay karşısında aldığı tek gollü galibiyetle son sekiz takım arasına kaldı.Bu sonuçların ardından 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final eşleşmesi Fas-Fransa olarak kesinleşti.

İngiltere ve Norveç de son sekizde


Son 16 turunun öne çıkan maçlarından birinde İngiltere, Meksika’yı 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı. Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvada dikkat çeken sonuçlardan birine imza attı.


Bu maçın ardından Brezilya Dünya Kupası’na veda ederken, Norveç çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

İngiltere ve Norveç de son sekizdeSon 16 turunun öne çıkan maçlarından birinde İngiltere, Meksika’yı 3-2 yenerek çeyrek final biletini aldı. Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvada dikkat çeken sonuçlardan birine imza attı.Bu maçın ardından Brezilya Dünya Kupası’na veda ederken, Norveç çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Çeyrek finale yükselen takımlar


2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldiği bildirilen takımlar şöyle:


  • Fas
  • Fransa
  • Norveç
  • İngiltere
  • Belçika
  • İspanya
  • Arjantin


Çeyrek final tablosunun kalan bölümü, son 16 turundaki İsviçre-Kolombiya karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. Son sekiz takımın tamamının belirlenmesiyle birlikte yarı final yolundaki eşleşmeler de kesinleşmiş olacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldiği bildirilen takımlar şöyle:FasFransaNorveçİngiltereBelçikaİspanyaArjantinÇeyrek final tablosunun kalan bölümü, son 16 turundaki İsviçre-Kolombiya karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. Son sekiz takımın tamamının belirlenmesiyle birlikte yarı final yolundaki eşleşmeler de kesinleşmiş olacak.
Başlıklar :2026 fifa dünya kupasıçeyrek finalfutbol
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