Yunanistan'ı kızdıracak imza yarın atılıyor: Türkiye ile Birleşik Krallık'tan savunma iş birliği
Türkiye ile Birleşik Krallık, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak kapsamlı bir anlaşma imzalayacak. Middle East Eye'da yer alan habere göre; yarın atılacak imzayla savunmanın her alanında iki ülke birbirini destekleyecek. Haberde, anlaşma metninin 2021 yılında Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya benzer olduğu; detayların ise gizli tutulacağı öne sürüldü.
Middle East Eye'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanacak anlaşma, iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek.
Savunmanın her alanında karşılıklı destek
Böylece iki ülke, değişen güvenlik ortamına karşı ortak hareket etme kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Anlaşma metni gizli tutulacak
Bu durumun, anlaşmanın stratejik niteliği ve tarafların güvenlik hassasiyetlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
2021'deki anlaşma hatırlatıldı
Middle East Eye, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanması beklenen anlaşmanın, Fransa ile Yunanistan arasında 2021 yılında imzalanan stratejik savunma anlaşmasına benzer özellikler taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin uluslararası konumu güçleniyor
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanması beklenen yeni anlaşmanın, Ankara'nın müttefikleriyle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini derinleştirme politikasının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.
Savunma sanayii, terörle mücadele, hibrit tehditler ve siber güvenlik gibi kritik alanları kapsayan ortaklığın, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.
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