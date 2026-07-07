Yunanistan'ı kızdıracak imza yarın atılıyor: Türkiye ile Birleşik Krallık'tan savunma iş birliği

Middle East Eye'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanacak anlaşma, iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek.

Savunmanın her alanında karşılıklı destek

Anlaşma kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık, savunmaya ilişkin her türlü konuda daha yakın iş birliği yapmayı ve karşılıklı destek sağlamayı taahhüt edecek.

İş birliğinin; savunma sanayii, terörle mücadele, hibrit tehditler ve siber güvenlik başta olmak üzere geniş bir alanı kapsayacağı belirtiliyor.

Böylece iki ülke, değişen güvenlik ortamına karşı ortak hareket etme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Anlaşma metni gizli tutulacak

Habere göre, anlaşmanın kapsamı oldukça geniş olmasına rağmen, içerdiği hassas güvenlik hükümleri nedeniyle metin kamuoyuyla paylaşılmayacak.

Bu durumun, anlaşmanın stratejik niteliği ve tarafların güvenlik hassasiyetlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

2021'deki anlaşma hatırlatıldı

Middle East Eye, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanması beklenen anlaşmanın, Fransa ile Yunanistan arasında 2021 yılında imzalanan stratejik savunma anlaşmasına benzer özellikler taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşmayla Fransa ve Yunanistan, karşılıklı askeri destek taahhüdünde bulunmuş, deniz güvenliği alanındaki iş birliğini güçlendirmiş ve Yunanistan'ın Fransız yapımı fırkateyn tedarikini kararlaştırmıştı.

Türkiye'nin uluslararası konumu güçleniyor

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanması beklenen yeni anlaşmanın, Ankara'nın müttefikleriyle savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini derinleştirme politikasının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayii, terörle mücadele, hibrit tehditler ve siber güvenlik gibi kritik alanları kapsayan ortaklığın, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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