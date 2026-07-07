Depozito fırsatçılığına geçit yok: Bakanlıktan 81 ilde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından İstanbul Çevre Ajansı’nın 1 Temmuz itibarı ile cam ve plastik şişeleri geri toplamak için ödeme yapmaya başlaması üzerine piyasada satılan şişelenmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde konuşan İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Plastik, cam ve su ürünlerine yönelik hacmine bakılmaksızın 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 buçuk liraya alım yapılıyor, fakat bunu fırsat bilen bazı işletmelerimizin 2-3 Temmuz tarihlerinden itibaren fiyat etiketlerini değiştirerek 1 buçuk lira yerine 2, 2 buçuk, 3 lira civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti. Bugün birlikte gezdiğimiz iki işletmede de gördük ki aradaki depozito fiyat farkı 10 liranın üzerindeydi. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz" dedi.

Usulsüz artış gözlenen ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından İstanbul Çevre Ajansı’nın 1 Temmuz itibarı ile cam ve plastik şişeleri geri toplamak için ödeme yapmaya başlaması üzerine piyasada satılan şişelenmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de gerçekleştirdiği denetime İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de katıldı. Bu kapsamda ekipler, İstanbul'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı. Çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Yapılan denetimde, marketlerde satışa sürülen ürünlerdeki fiyatlar kontrol edildi. 1 Temmuz öncesindeki ve sonrasındaki fiyatlar karşılaştırıldı. Fiyatlarda usulsüz artış gözlenen ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı.

"Tespit ettiğimiz bazı olumsuzluklar var"

Denetimleri yerinde takip eden İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul Çevre Ajansı’nın plastik, cam ve su ürünlerine yönelik hacmine bakılmaksızın 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 buçuk lira alım yapılıyor, fakat bunu fırsat bilen bazı işletmelerimizin 2-3 Temmuz tarihlerinden itibaren fiyat etiketlerini değiştirerek 1 buçuk lira yerine 2, 2 buçuk, 3 lira civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetleri gelmişti. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda İstanbul’da 100 civarında işletmeyi bu anlamda denetledik. Burada tespit ettiğimiz bazı olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukları tespit edip Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuza gönderdik. Bugün de İstanbul’da 29 ilçede su ve maden suyu fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün birlikte gezdiğimiz iki işletmede de gördük ki aradaki depozito fiyat farkı 10 liranın üzerindeydi. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz. Bakanlığımıza idari işlem yapılmak üzere gönderiyoruz. Bu cezai işlemler 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Şu anda Sayın Bakanımızın talimatıyla 81 ilimizde bu denetimler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak bu denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

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