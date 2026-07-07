DOA Sisteminde otel restoran ve kafeler için zorunlu kayıt dönemi başladı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz’da başlayan ulusal entegrasyon döneminin ilk günlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk hafta itibarıyla milyonlarca DOA logolu içecek ambalajı yeniden ekonomiye kazandırılırken, gözler sistemin başarısında önemli rol üstlenecek otel, restoran ve kafe işletmelerine çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen DOA Sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması hedefleniyor. İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla birlikte ise yüzde 80'e ulaşılması amaçlanıyor.

Bu hedeflere ulaşılmasında otel, restoran ve kafe işletmeleri belirleyici bir rol üstleniyor. Geri kazanılması hedeflenen içecek ambalajlarının yaklaşık yüzde 65'inin bu işletmelerde tüketilmesi, onları sistemin en önemli paydaşlarından biri haline getiriyor. Bu kapsamda sisteme kazandırılacak her DOA logolu ambalaj, geri kazanım oranlarının yükselmesine, kaynak verimliliğinin artmasına ve döngüsel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacak.

DBYS Kayıtlarının Ekim Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Bekleniyor

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor. Ulusal entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerleyebilmesi için bu sürecin Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Belirlenen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanacak.

Kayıtlarını tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor. Sisteme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik bedeli ödenirken; toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk

Nurullah Öztürk: Ulusal Entegrasyon Dönemi Sistemi Birlikte Güçlendireceğimiz Bir Süreç

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, ulusal entegrasyon sürecinin sistemin tüm paydaşlarla birlikte geliştirileceği önemli bir dönem olduğunu belirterek şunları söyledi:

"1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon sürecimizi başarıyla başlattık. Vatandaşlarımızın ilk günden itibaren gösterdiği ilgi, bu dönüşüme duyulan güveni ortaya koydu. Şimdi aynı kararlılığı otel, restoran ve kafe işletmelerimizden de bekliyoruz. Çünkü geri kazanmayı hedeflediğimiz içecek ambalajlarının önemli bir bölümü bu işletmelerimizde oluşuyor.

Bu nedenle otel, restoran ve kafe işletmelerimizi Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıtlarını ve birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş operatör seçimlerini vakit kaybetmeden tamamlamaya davet ediyoruz. Ulusal entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerleyebilmesi için bu sürecin Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz.

Ulusal entegrasyon dönemini yalnızca bir uygulama süreci olarak görmüyoruz. Bu dönemi; sistemi tüm paydaşlarımızla birlikte geliştireceğimiz ve sahadan gelen geri bildirimlerle güçlendireceğimiz önemli bir öğrenme süreci olarak değerlendiriyoruz.

Vatandaşlarımızın güçlü desteği, işletmelerimizin sahiplenmesi ve tüm paydaşlarımızın iş birliğiyle bu dönüşümü hep birlikte büyütecek; Türkiye’nin döngüsel ekonomi yolculuğunu daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Çünkü biliyoruz ki çevremizi koruyan her adım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır”

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