Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: "Dezenformasyon kampanyası ile soykırımı gizleyemezsiniz"
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililer tarafından son günlerde koordineli bir şekilde dolaşıma sokulan asılsız iddialara sert tepki gösterdi. Yapılan resmi açıklamada, Netanyahu hükümetinin eleştirileri saptırmak amacıyla kasıtlı bir dezenformasyon ve propaganda kampanyası yürüttüğü belirtilirken, bu çabaların Gazze'deki soykırımı ve işgal politikalarını gizleyemediği vurgulanırken Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar hedefini yineleyen Bakanlık, Ankara'nın uluslararası kamuoyuna doğruları söylemeye kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu durumun koordineli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi ve İsrail'e barışçıl politikalar izleme çağrısı yapıldı.
"Son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır.
Öte yandan, söz konusu çabalar artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte; Netanyahu hükümetinin Gazze’deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır.
Türkiye’nin amacı, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşamasıdır.
Bu anlayışla, bir kez daha İsrail’i yapıcı ve barışçı bir politika izlemeye çağırıyoruz.
Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz."
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