Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da diplomasi trafiği başladı: Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Beştepe'deki ilk görüşmesini Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştiren Erdoğan, ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u kabul etti. Erdoğan günün ilerleyen saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak ve ikili bir görüşme gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Erdoğan-Stubb görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir araya geldi.
32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile görüşecek
Erdoğan, 32 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.