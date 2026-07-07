İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Gomez'e Ankara yasağı: Pasaportuna el konuldu işte sebebi

Bakan Gürlek'ten Türkiye'yi hedef alan AB Raportörü Amor'a: Kimse Türk yargısına parmak sallayamaz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Silivri’de tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun davasını takibe geldi. Bir basın açıklaması yapan Amor, Türk yargısını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. AB Raportörü'nün haddi aşan bu sözlerine, Bakan Gürlek X hesabından yaptığı açıklamayla sert çıktı. "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz" diyen Bakan Gürlek, "Kimse devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." dedi.