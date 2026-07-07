İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Gomez'e Ankara yasağı: Pasaportuna el konuldu işte sebebi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmak için yaptığı yurt dışına çıkış başvurusu İspanyol mahkemesi tarafından reddedildi. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında pasaportuna el konulan Gomez'in yalnızca İngiltere'ye gitmesine izin verildi.
İspanya'da mahkeme, dört ayrı suçtan yargılanan Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'daki NATO zirvesine katılmak için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.
İspanya'da nüfuz ticareti, zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla yargılanan Begona Gomez, eşiyle birlikte Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılabilmek ve ardından kızının mezuniyet töreni için İngiltere'ye gidebilmek amacıyla mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme, Ankara seyahatine izin vermezken İngiltere ziyaretini onayladı.
Kararda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin adli iş birliği mekanizmasına dahil olmaması ve Gomez'in zirvede yalnızca "kurumsal nezaket" kapsamında davetli olması gerekçe gösterildi. Hakim, NATO Zirvesi'nde aktif bir görevi bulunmayan Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmesini gerekli görmedi.
İspanya hükümeti ise mahkemenin kararına tepki gösterdi. Başbakanlık kaynakları, NATO Zirvesi gibi resmi bir organizasyona katılımın engellenmesini "anlaşılmaz" olarak nitelendirdi.
Gomez'in zirvede eşine eşlik etmesine izin vermeyen mahkeme, kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için yaptığı başvuruyu ise kabul etti. İspanya hükümeti, karara tepki gösterdi.
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