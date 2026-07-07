Görüşmelere başladı: Türkiye NATO için vazgeçilmez güç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan ve Radev, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti. Bulgaristan’daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğine işaret eden Erdoğan, bu konuya Bulgaristan’ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

RUTTE İLE ZİRVEYİ KONUŞTU

Erdoğan, daha sonra Külliye’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Kabulde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladığını ve zirvenin hayılara vesile olmasını diledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu" denildi.

Türkiye NATO için vazgeçilmez güç

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklamada Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik konumuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Rutte, Türkiye’nin NATO açısından vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurguladı. Rutte, “Türkiye NATO için çok önemli. Son 5-10 yılda savunma sanayiiniz büyük bir sıçrama yaptı. Yaklaşık 3 bin firma, askerlerin ihtiyaç duyduğu kritik savunma ürünlerini üretiyor. NATO’nun ihtiyaç duyduğu pek çok malzemeyi Türk savunma sanayii karşılıyor” dedi.

BİRÇOK BAŞKA ÜLKEYİ DE DESTEKLİYOR

Rutte, ASELSAN için “Türkiye savunma sanayii vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor” dedi. Ankara’da gerçekleştirilen zirvenin sembolik önemine de işaret eden Rutte, “Türkiye’nin NATO’daki liderliği ve jeostratejik konumu çok önemli. Zirvenin Ankara’da yapılıyor olması da bunun en güçlü göstergelerinden biri” ifadelerini kullandı. Savunma harcamalarının artırılmasının yalnızca güvenlik değil ekonomik kalkınma açısından da kritik olduğuna dikkat çeken Rutte, NATO ülkelerinin yıllardır yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığını belirterek, “Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO demektir” diye konuştu.

DEMOKRASİ SEÇİMLERDEN ÇOK DAHA FAZLASIDIR

“Geçtiğimiz birkaç hafta içinde gördük ki muhaliflere yönelik yine bir baskı, hatta gazetecilere ve komedyene bile… Sizce burası liberal demokrasilerin buluşması için makul bir yer mi?” sorusu üzerine Rutte, “Elbette demokrasi seçimlerden ibaret değildir. Demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya, bağımsız medya. İstediğiniz tüm soruları sorabilir, istediğiniz tüm makaleleri yazabilir, istediğiniz tüm araştırmaları yapabilirsiniz. Demokrasi elbette, istedikleri takdirde gösteri düzenleyebilmeleri anlamına da gelir. Yani bu sadece özgür seçimlerle ilgili değil. Medyaya gelince, elbette medyanın bu NATO bölgesindeki NATO toplantılarına ulaşabilmesi çok önemli” dedi.

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