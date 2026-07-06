Bakan Gürlek'ten Türkiye'yi hedef alan AB Raportörü Amor'a: Kimse Türk yargısına parmak sallayamaz
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Silivri’de tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun davasını takibe geldi. Bir basın açıklaması yapan Amor, Türk yargısını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. AB Raportörü'nün haddi aşan bu sözlerine, Bakan Gürlek X hesabından yaptığı açıklamayla sert çıktı. "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz" diyen Bakan Gürlek, "Kimse devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." dedi.
Adalet Bakanı Gürlek, AB Raportörü Amor'un Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin çıkışına sert sözlerle yanıt verdi.
Bakan Gürlek, Türk yargısına yönelik siyasi baskı girişimlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Gürlek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti.
Ülkedeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.
"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"
Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gürlek, bu tür açıklamaların Türk yargısını hedef aldığını ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya yönelik girişimler olduğunu dile getirdi.
"Hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin vesayet odaklarına, darbe girişiminde bulunmak isteyenlere, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlet olduğunu söyledi.
Bakan Gürlek, aynı sözlerini bir de İngilizce olarak paylaştı.
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