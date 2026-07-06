Bakan Gürlek'ten Türkiye'yi hedef alan AB Raportörü Amor'a: Kimse Türk yargısına parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Gürlek, AB Raportörü Amor'un Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin çıkışına sert sözlerle yanıt verdi.

Bakan Gürlek, Türk yargısına yönelik siyasi baskı girişimlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Gürlek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Ülkedeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"

Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gürlek, bu tür açıklamaların Türk yargısını hedef aldığını ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya yönelik girişimler olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdiri doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin vesayet odaklarına, darbe girişiminde bulunmak isteyenlere, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere geldiğini belirten Gürlek, Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlet olduğunu söyledi.

Gürlek, milli iradeyi, yargı teşkilatını ve hukuk devletini hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Gürlek, aynı sözlerini bir de İngilizce olarak paylaştı.