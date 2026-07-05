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Türkiye ittifakın önemli üyesi

Türkiye ittifakın önemli üyesi

04:005/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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Inga Ruginiene
Inga Ruginiene

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, tarihi NATO Zirvesi öncesinde yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin güçlü askeri kabiliyetleri ve stratejik konumuyla İttifak’ın önemli üyelerinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Baltık bölgesinin güvenliğine yönelik dayanışmasını ve katkısını büyük takdirle karşılıyoruz” dedi. Ankara Zirvesi’nde savunma harcamalarının artırılması ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Ruginiene, “Savunma sanayiinin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Müttefiklerin üretim kapasitesini artırması, inovasyonu hızlandırması ve maliyetleri kontrol altında tutması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Rusya’nın Avro-Atlantik güvenliği açısından en büyük tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayan Ruginiene, NATO’nun caydırıcılığının güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.





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