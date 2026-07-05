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Trump Avrupa'yı eleştirdi: 3. Dünya ülkesi haline geldi

Trump Avrupa'yı eleştirdi: 3. Dünya ülkesi haline geldi

00:205/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
AA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın üçüncü dünya ülkelerinden suçluları kabul etmesi nedeniyle hızlı bir şekilde üçüncü dünya ülkesi haline geldiğini savundu. Bu durumun göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştiğini öne süren Trump, kendisinin de bu bağlamda Beyaz Saray koltuğuna "tam zamanında" seçildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa, 3. Dünya ülkelerinden suçluları kabul ettiğinde 3. Dünya ülkesi haline geldiğini öğreniyor" ifadesini kullandı.

Başkan Trump, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Trump, "Avrupa, 3. Dünya ülkelerinden suçluları kabul ettiğinde 3. Dünya ülkesi haline geldiğini öğreniyor." değerlendirmesinde bulundu. Bunun çok hızla "göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştiğini" savunan Trump, kendisinin de bu bağlamda Beyaz Saray koltuğuna "tam zamanında" seçildiğini öne sürdü.


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