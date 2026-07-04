Zelenski ile Trump telefonda görüştü: Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik."

"Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik."

Zelenski, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak,

Zelenski, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak,

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenski, şunları kaydetti:

"Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık."