Zelenski ile Trump telefonda görüştü: Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü açıkladı. ABD'nin bağımsızlığın korunmasındaki desteğine önem verdiklerini kaydeden Zelenski, Başkan Trump'la Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında görüşeceklerini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.
"NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşeceğiz"
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenski, şunları kaydetti:
"Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık."