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Trump'tan Netanyahu'ya 'Beyaz Saray' mesajı: 'Patronun kim olduğunu biliyor'

Trump'tan Netanyahu'ya 'Beyaz Saray' mesajı: 'Patronun kim olduğunu biliyor'

21:054/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için randevu talep ettiğini açıkladı. Netanyahu ile iyi anlaştıklarını belirten Trump, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi.

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren ABD Başkanı Donald Trump,
"(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor."
ifadesini kullandı.

Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.


"Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz"

İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların
"anlaşma yapmak için yalvardığını"
iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.
Trump,
"Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz."
dedi.


#ABD Başkanı Donald Trump
#Ayetullah Ali Hamaney
#İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
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