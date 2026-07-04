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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü: NATO Zirvesi iş birliğinin güçlenmesine vesile olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü: NATO Zirvesi iş birliğinin güçlenmesine vesile olsun

19:474/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
AA
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Kanada Başbakanı Mark Carney - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kanada Başbakanı Mark Carney - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasında iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'in 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.


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