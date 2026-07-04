Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli

Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem adına taziyelerimi diletiyorum. İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere görüşte bulunduk. Sorunların diplomasiyle çözülmesini destekliyoruz. Evvela mutabakat ile sağlanan sükûnet sayesinde tüm dünya derin bir nefes aldı. Bu neticenin alınmasında emeği geçen kardeşim Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.