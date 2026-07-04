Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli

Şahbaz Şerif - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siyonist şebekenin tahriklerini yakından takip ediyoruz. Lübnan ve Suriye'yi rahat bırakmıyorlar. Türkiye bölgede huzur iklimi istiyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor." açıklamasında bulundu. Şerif ise konuşmasında "Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Farklı diyarlarda yaşayabiliriz ama aynı ışık bizi aydınlatıyor. Ortak bir başarı öngörüyoruz. Yaşasın Türkiye ve Pakistan dostluğu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem adına taziyelerimi diletiyorum. İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere görüşte bulunduk. Sorunların diplomasiyle çözülmesini destekliyoruz. Evvela mutabakat ile sağlanan sükûnet sayesinde tüm dünya derin bir nefes aldı. Bu neticenin alınmasında emeği geçen kardeşim Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.
Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiç bir çözüm kalıcı olmaz. Bölgemizde refahın güçlenmesi için dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz.
Siyonist şebekenin tahriklerini yakından takip ediyoruz. Lübnan ve Suriye'yi rahat bırakmıyorlar. Türkiye bölgede huzur iklimi istiyor.
İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor.
Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik.
Bizlerde yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. İşbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i açıklamalarından satır başları;
Değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İstanbul'u ziyaret etmek her zaman büyük bir memnuniyet. Doğu ve Batı'yı bir araya getiren bir şehir.
Genç kadınlar kızlar anneler yoğun çabalar sarf ettiler Türk Kurtuluş savaşında. Bizim halkımızda onlara yardım etti. İki ülke arasında hep böyle bir dayanışma oldu.
"Yaşasın Türkiye ve Pakistan dostluğu"
Biz elimizden geleni yaptık Kurutuluş savaşında bunun şimdi karşılığını görüyoruz. Türkiye büyük bir cömertlik gösteriyor.
Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Farklı diyarlarda yaşayabiliriz ama aynı ışık bizi aydınlatıyor. Ortak bir başarı öngörüyoruz. Yaşasın Türkiye ve Pakistan dostluğu.
Erdoğan Şerif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.
Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçti.
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