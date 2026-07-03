NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek Trump'ın programı netleşti: Dev ekip hazır

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek.





ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesindeki ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara 'da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de karşılayacak





Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe'ye geçecek.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.





Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.

Görüşmedeki ana başlıklar





Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.





İki ülke arasında başta milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak.





Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

Ankara'da hazır bekleyecekler





Trump gelmeden önce dev bir ekip Ankara'da olacak.





Özel servis ajanları ve lojistik hazırlıklar için ekipler Ankara'ya gelecek.





ABD Başkanı, her ülkeye olduğu gibi Türkiye’ye de özel araçlarını ve helikopterini getirecek. Onlardan biri Trump'ın makam aracı The Beast yani Canavar.





Başkanlık helikopteri Marine One demonte olarak uçağa yüklenecek ve Ankara’da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak.





Tüm süreç ABD gizli servisi ve Türk mevkidaşlarının koordinesinde yürütülecek.



