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NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek Trump'ın programı netleşti: Dev ekip hazır

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek Trump'ın programı netleşti: Dev ekip hazır

15:173/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Donald Trump
Donald Trump

Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi'nde gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Zirvenin en dikkat çeken isimlerinden biri olması beklenen Trump'ın programı ve ziyaretine ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Ankara'daki
NATO Liderler Zirvesi
7-8 Temmuz'da düzenlenecek.

ABD Başkanı
Donald Trump
da zirve ve öncesindeki ziyaret için 7 Temmuz'da
Ankara
'da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de karşılayacak


Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe'ye geçecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Trump'ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.

Görüşmedeki ana başlıklar


Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.


İki ülke arasında başta milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak.


Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

Ankara'da hazır bekleyecekler


Trump gelmeden önce dev bir ekip Ankara'da olacak.


Özel servis ajanları ve lojistik hazırlıklar için ekipler Ankara'ya gelecek.


ABD Başkanı, her ülkeye olduğu gibi Türkiye’ye de özel araçlarını ve helikopterini getirecek. Onlardan biri Trump'ın makam aracı The Beast yani Canavar.


Başkanlık helikopteri Marine One demonte olarak uçağa yüklenecek ve Ankara’da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak.


Tüm süreç ABD gizli servisi ve Türk mevkidaşlarının koordinesinde yürütülecek.


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