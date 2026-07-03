Grönland Başbakanı Nielsen'den dikkat çeken açıklama: Trump Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçti

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğinin istihbaratını aldıklarını belirtti. Nielsen yaptığı açıklamada "Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek, asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence kentinde dün başlayan "Aix-en-Provence Ekonomi Forumu" devam ederken Grönland Başbakanı Nielsen ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, forum kapsamında düzenlenen "Bir dünya, birçok görüş: kim kendi görüşünü dayatıyor?" başlıklı oturumda konuştu.
Nielsen, konuşmasına, Fransa'da havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek başladı.
Nielsen, bu baskıların henüz sonunu göremediklerini ancak ABD ve Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını aktararak dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini dile getirdi.
Bulundukları bölgede güvenliği sağlamak istediklerini vurgulayan Nielsen, demokrasinin yanı sıra uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gibi ilkelere sahip ülkelerle ortaklıklar geliştirmek istediklerinin altını çizdi.
"Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek"
Nielsen, Kanada'yla da yakınlaşmaları gerektiğine ve bu durumdan herkesin fayda sağlayacağına işaret ederek Grönland'ın Avrupa ülkelerinin madencilik faaliyetleri konusunda Çin'e daha az bağımlı olmasını sağlayabileceğini belirtti.
"Grönland halkı, Avrupa'yı, NATO'yu seçti"
Barrot, Nielsen'in bu konuda inanılmaz cesaretli davrandığını kaydetti.