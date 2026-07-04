Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Suriye Halk Meclisi'ne Mardin Artuklu Üniversitesi'nden dört kişi atandı

Suriye Halk Meclisi'ne Mardin Artuklu Üniversitesi'nden dört kişi atandı

19:584/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Suriye Halk Meclisi atama listesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak ile üniversitenin 3 öğrencisi yer aldı.
Suriye Halk Meclisi atama listesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak ile üniversitenin 3 öğrencisi yer aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan 70 kişilik Halk Meclisi atama listesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak ile üç MAÜ öğrencisi yer aldı.

Suriye'de geçiş süreci kapsamında, Halk Meclisinin üçte birini oluşturan 70 üyenin ataması 1 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edildi. Toplumun farklı kesimlerini ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen listede Mardin Artuklu Üniversitesinden dört isim bulunuyor.

Suriye'nin yeniden inşa sürecinde görev yapacak kurucu meclise; MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunlarından Ahmet Zeydan ve aktif eğitimlerine devam eden öğrenciler Mahir Alluş ile Yasir Delwan milletvekili olarak atandı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite mensuplarının Suriye Halk Meclisinde görev almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcoşar,
"Suriye’de 01.07.2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen 70 kişilik milletvekili listesinde Üniversitemiz mensuplarının da yer alması bizleri gururlandırmıştır. Kurucu mecliste milletvekili olarak görev alan Anayasa hukukçusu, Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Dr. Abdulhamit Alawak; 2026 mezunlarımızdan Sn. Ahmet Zeydan, halihazırda öğrencimiz olan Sn. Mahir Alluş ve Sn. Yasir Delwan’ı Halk Meclisi'ndeki görevleri için tebrik ediyor, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde kendilerine başarılar diliyoruz."
ifadelerini kullandı.

Suriye Halk Meclisinde Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 kişilik kontenjanda, farklı alanlardan 47 akademisyen ve uzman yer alıyor. Atanan üyeler arasında 17 doktora derecesine sahip isim bulunuyor.

Anayasa uyarınca 30 ay görev yapacak olan yeni Halk Meclisi, ilk oturumunu 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantıda üyelerin yemin etmesinin ardından meclis başkanlık divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.

MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak
2026 mezunlarından Ahmet Zeydan
Yasir Delwan


#Suriye
#Ahmed Şara
#Suriye Halk Meclisi
#Mardin Artuklu Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketi'nde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen maddeler