Suriye Halk Meclisi'ne Mardin Artuklu Üniversitesi'nden dört kişi atandı

"Suriye’de 01.07.2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen 70 kişilik milletvekili listesinde Üniversitemiz mensuplarının da yer alması bizleri gururlandırmıştır. Kurucu mecliste milletvekili olarak görev alan Anayasa hukukçusu, Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Dr. Abdulhamit Alawak; 2026 mezunlarımızdan Sn. Ahmet Zeydan, halihazırda öğrencimiz olan Sn. Mahir Alluş ve Sn. Yasir Delwan’ı Halk Meclisi'ndeki görevleri için tebrik ediyor, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde kendilerine başarılar diliyoruz."