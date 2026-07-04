Suriye Halk Meclisi'ne Mardin Artuklu Üniversitesi'nden dört kişi atandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan 70 kişilik Halk Meclisi atama listesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak ile üç MAÜ öğrencisi yer aldı.
Suriye'nin yeniden inşa sürecinde görev yapacak kurucu meclise; MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunlarından Ahmet Zeydan ve aktif eğitimlerine devam eden öğrenciler Mahir Alluş ile Yasir Delwan milletvekili olarak atandı.
Suriye Halk Meclisinde Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 kişilik kontenjanda, farklı alanlardan 47 akademisyen ve uzman yer alıyor. Atanan üyeler arasında 17 doktora derecesine sahip isim bulunuyor.
Anayasa uyarınca 30 ay görev yapacak olan yeni Halk Meclisi, ilk oturumunu 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek. Toplantıda üyelerin yemin etmesinin ardından meclis başkanlık divanı seçilecek ve iç tüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.