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Suriye Devlet Başkanı Şara Bakan Çiftçi'yi kabul etti: Ortak güvenlik adımları ele alındı

Suriye Devlet Başkanı Şara Bakan Çiftçi'yi kabul etti: Ortak güvenlik adımları ele alındı

20:4730/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
IHA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki komşu ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun en üst düzeye çıkarılması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.


İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye’deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çiftçi, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesi yolları ile ortak tehditlerle mücadelede deneyim paylaşımının artırılması gibi stratejik konular ele alındı. Görüşmede iki komşu ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeye çıkarılmasının önemine dikkat çekilirken, ortak güvenlik adımlarının ve terörle mücadelede deneyim aktarımının bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.



#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
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