Zirvenin programı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde ele alınacak başlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek zirvede, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik ortamının tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, zirvenin gündeminde savunma yatırımlarının artırılması kapsamında atılan adımlar ile NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemli yer tutacağını ifade etti.

TEHDİTLER VE RİSKLER DEĞERLENDİRİLECEK

Duran, liderlerin Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve güvenlik sınamalarını stratejik düzeyde ele alacağını belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri ile NATO’nun güney kanadında son dönemde yaşanan gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirileceğini kaydetti. Zirvede değişen küresel güvenlik ortamına ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ittifakın önümüzdeki döneme ilişkin ortak yaklaşımının şekillendirilmesi hedefleniyor.

KÜLLİYE’DE RESEPSİYON DÜZENLENECEK

Duran’ın verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında 7 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verecek. Zirvenin ana oturumu niteliğindeki Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı ise 8 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANACAK

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda liderle ikili görüşme yapması da öngörülüyor. Söz konusu temaslarda bölgesel güvenlik meseleleri, savunma sanayii alanındaki iş birlikleri, terörle mücadele ve ikili ilişkilerin yanı sıra küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ankara’da gerçekleştirilecek zirve, yalnızca NATO’nun güvenlik politikalarının değil, Türkiye’nin uluslararası diplomaside üstlendiği etkin rolün de öne çıkacağı önemli platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.







