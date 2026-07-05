ABD Başkanı Trump’ın zırhlı araçları Ankara’da: NATO Zirvesi öncesi sevkiyat görüntülendi

Ankara’da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri ve lojistik hazırlıklar hız kazandı. Zirveye katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkentte kullanacağı koruma konvoyu ve helikopter parçaları, askeri nakliye uçağıyla şehre getirilerek bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

1 /4 Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte hazırlık hareketliliği başladı.



2 /4 Zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyareti sırasında kullanması öngörülen resmi makam araçları şehre ulaştı.



3 /4 ABD Başkanı'nın konvoyunda yer alacak zırhlı araçları ve helikopter parçalarını taşıyan askeri nakliye uçağı, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.



