Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Başkanı Trump’ın zırhlı araçları Ankara’da: NATO Zirvesi öncesi sevkiyat görüntülendi

ABD Başkanı Trump’ın zırhlı araçları Ankara’da: NATO Zirvesi öncesi sevkiyat görüntülendi

22:435/07/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Ankara’da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri ve lojistik hazırlıklar hız kazandı. Zirveye katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkentte kullanacağı koruma konvoyu ve helikopter parçaları, askeri nakliye uçağıyla şehre getirilerek bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte hazırlık hareketliliği başladı.


Zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyareti sırasında kullanması öngörülen resmi makam araçları şehre ulaştı.


ABD Başkanı'nın konvoyunda yer alacak zırhlı araçları ve helikopter parçalarını taşıyan askeri nakliye uçağı, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.



Kargo uçağıyla getirilerek havalimanından çıkarılan özel konvoy araçları, intikal süreçleri sırasında şehirdeki bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

#Amerika
#Donald Trump
#NATO
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları hangi tarihte açıklanacak? MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı