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2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları hangi tarihte açıklanacak? MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı

2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları hangi tarihte açıklanacak? MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı

23:025/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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2026 Ağustos askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre 30 Temmuz 2026’da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler sınıflandırma sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulayabilecek.

Ağustos 2026 askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülerin erişimine açılacak.

Ağustos celbi sonuçları 30 Temmuz’da duyurulacak


2026 Ağustos askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusuna göre, Ağustos döneminde silah altına alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026’da e-Devlet üzerinden açıklanacak.


Yoklama işlemini tamamlayan, askerlik hizmet tercihi ve celp tercihini yapan asker adayları, sonuçların ilan edilmesinin ardından askerlik yerlerini dijital ortamda görüntüleyebilecek.


Askerlik yerleri e-Devlet’ten sorgulanacak


Yükümlüler, 2026 Ağustos askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet’te yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Askerliğim” hizmeti üzerinden öğrenebilecek.


Sorgulama için adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, şifrelerini PTT şubelerinden kimlikleriyle alabilecek.


E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Sınıflandırma süreci kimleri kapsıyor?


Ağustos celbi kapsamında sınıflandırma işlemleri, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlüler için yapılacak.


Süreçte dikkate alınacak başlıca gruplar şöyle:


Yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayanlar

Yoklamasını yaptırdığı halde tercih işlemlerini tamamlamayanlar

Ertelemesi sona eren yükümlüler

Dövizle veya bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar


Tercih işlemini yapmayan yükümlüler, mevcut bilgileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacak.

Sevk tarihleri belli oldu


Ağustos dönemi kapsamında yedek subay, yedek astsubay adayları ve erler için sevk tarihleri de duyuruldu.


Yedek subay/astsubay adayları ile erler 1’inci grup: 6 Ağustos 2026

Erler 2’nci grup: 3 Eylül 2026

Erler 3’üncü grup: 1 Ekim 2026


Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine alınmayacak. Ancak önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılanlardan, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

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