2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları hangi tarihte açıklanacak? MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı

Sevk tarihleri belli oldu





Ağustos dönemi kapsamında yedek subay, yedek astsubay adayları ve erler için sevk tarihleri de duyuruldu.





Yedek subay/astsubay adayları ile erler 1’inci grup: 6 Ağustos 2026

Erler 2’nci grup: 3 Eylül 2026

Erler 3’üncü grup: 1 Ekim 2026





Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine alınmayacak. Ancak önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılanlardan, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmadan bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.