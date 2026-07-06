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Ankara’da 7-8 Temmuz’da hangi yollar kapalı? NATO Zirvesi için haritalı güzergah listesi

Ankara’da 7-8 Temmuz’da hangi yollar kapalı? NATO Zirvesi için haritalı güzergah listesi

20:47, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:49, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara’da 7-8 Temmuz’da hangi yollar kapalı? NATO Zirvesi için haritalı güzergah listesi

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere Yenimahalle, Çankaya ve konvoy geçiş güzergâhlarında uygulanacak trafik kısıtlamaları nedeniyle sürücülerin seyahat planlarını güncellemesi gerekiyor.

Ankara kapalı yollar listesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi netleşti. Başkentte bazı cadde, bulvar ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak; sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Ankara kapalı yollar listesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi netleşti. Başkentte bazı cadde, bulvar ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak; sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.


Ankara’da yollar ne zaman kapanacak?


Ankara kapalı yollar uygulaması, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla başlayacak. Bazı noktalarda trafik kısıtlaması 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.


Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki kısıtlamalar ise 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kapalı yollar ve alternatif ulaşım güzergâhları için trafik haritası hazırlandığını duyurdu.



Ankara’da yollar ne zaman kapanacak?Ankara kapalı yollar uygulaması, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla başlayacak. Bazı noktalarda trafik kısıtlaması 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki kısıtlamalar ise 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kapalı yollar ve alternatif ulaşım güzergâhları için trafik haritası hazırlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde kapanacak yollar


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar şu güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak:


  • Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
  • Cumhurbaşkanlığı Caddesi
  • Alparslan Türkeş Caddesi
  • Beştepe Caddesi
  • Söğütözü Caddesi
  • Bahriye Üçok Caddesi
  • Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü
  • Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmı
  • Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü


Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halinde bulunan araçlar ekipler tarafından kaldırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde kapanacak yollarCumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar şu güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak:Cumhurbaşkanlığı BulvarıCumhurbaşkanlığı CaddesiAlparslan Türkeş CaddesiBeştepe CaddesiSöğütözü CaddesiBahriye Üçok CaddesiŞehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümüMuhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmıSakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümüBu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halinde bulunan araçlar ekipler tarafından kaldırılacak.

Konaklama bölgelerinde uygulanacak trafik tedbirleri


Zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklayacağı bölgelerde de trafik düzenlemesi uygulanacak. Bu noktalarda kısıtlamalar 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Konaklama bölgelerinde uygulanacak trafik tedbirleriZirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklayacağı bölgelerde de trafik düzenlemesi uygulanacak. Bu noktalarda kısıtlamalar 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Yenimahalle’de kapanacak yollar


Yenimahalle ilçesinde kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:


  • Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 350. Sokak, 286. Sokak
  • Çamlıca Mahallesi: 147. Sokak, 145. Sokak
  • Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarı’na bakan giriş kapısı tarafındaki yol
  • Macun Mahallesi: 173. Cadde, 171. Cadde, 172. Cadde
  • Beştepe Mahallesi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, 1. Sokak
Yenimahalle’de kapanacak yollarYenimahalle ilçesinde kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 350. Sokak, 286. SokakÇamlıca Mahallesi: 147. Sokak, 145. SokakSelçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarı’na bakan giriş kapısı tarafındaki yolMacun Mahallesi: 173. Cadde, 171. Cadde, 172. CaddeBeştepe Mahallesi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, 1. Sokak

Çankaya’da kapanacak yollar


Çankaya ilçesinde kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde açıklandı:


  • Yıldızevler Mahallesi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak, 721. Sokak
  • Kavaklıdere Mahallesi: Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak
  • Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü
  • Kızılırmak Mahallesi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak, 1452. Sokak
  • Oğuzlar Mahallesi: 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak
  • Söğütözü Mahallesi: 2168. Sokak, 2169. Sokak, 2170. Sokak
  • Üniversiteler Mahallesi: İhtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde, 1613. Cadde
Çankaya’da kapanacak yollarÇankaya ilçesinde kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde açıklandı:Yıldızevler Mahallesi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak, 721. SokakKavaklıdere Mahallesi: Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü SokakAtatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümüKızılırmak Mahallesi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak, 1452. SokakOğuzlar Mahallesi: 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. SokakSöğütözü Mahallesi: 2168. Sokak, 2169. Sokak, 2170. SokakÜniversiteler Mahallesi: İhtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde, 1613. Cadde

Konvoy geçişlerinde trafiğe kapatılacak güzergâhlar


Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı bazı güzergâhlar, yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergâhlarda da araç parkına izin verilmeyecek.


Konvoy geçişleri sırasında kapatılacak yollar şöyle:


  • Ankara Çevre Yolu’nun Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
  • Özal Bulvarı
  • İsmet İnönü Bulvarı
  • Ankara Bulvarı
  • Anadolu Bulvarı
  • Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü
  • Mevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü
  • Dumlupınar Bulvarı’nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasında kalan bölümü
  • 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü
  • Türk Kızılayı Caddesi
  • Cinnah Caddesi
  • Çankaya Caddesi
  • Simon Bolivar Caddesi
  • Rabindranath Tagore Caddesi
  • John F. Kennedy Caddesi
  • 2453. Sokak

Konvoy geçişlerinde trafiğe kapatılacak güzergâhlarKonuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı bazı güzergâhlar, yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergâhlarda da araç parkına izin verilmeyecek.Konvoy geçişleri sırasında kapatılacak yollar şöyle:Ankara Çevre Yolu’nun Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümüÖzal Bulvarıİsmet İnönü BulvarıAnkara BulvarıAnadolu BulvarıAtatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümüMevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümüDumlupınar Bulvarı’nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasında kalan bölümü1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümüTürk Kızılayı CaddesiCinnah CaddesiÇankaya CaddesiSimon Bolivar CaddesiRabindranath Tagore CaddesiJohn F. Kennedy Caddesi2453. Sokak


Ankara alternatif güzergâhlar listesi


Trafik düzenlemesi süresince sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar da belirlendi. Buna göre:


  • Mevlana Bulvarı’nı Kepekli yönünden kullanacak sürücüler, Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi’ni tercih edebilecek.
  • Mevlana Bulvarı’na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi’ni kullanabilecek.
  • Anadolu Bulvarı’nı kullanacak sürücüler için Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi alternatif olacak.
  • Atatürk Bulvarı güzergâhındaki sürücüler, Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ne yönlendirilecek.
  • Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ni alternatif güzergâh olarak değerlendirebilecek.


Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve yönlendirme tabelalarına uyması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların seyahat planlarını kapalı yollar ve alternatif güzergâhları dikkate alarak yapması istendi.


ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR İLE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ


Ankara alternatif güzergâhlar listesiTrafik düzenlemesi süresince sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar da belirlendi. Buna göre:Mevlana Bulvarı’nı Kepekli yönünden kullanacak sürücüler, Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi’ni tercih edebilecek.Mevlana Bulvarı’na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi’ni kullanabilecek.Anadolu Bulvarı’nı kullanacak sürücüler için Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi alternatif olacak.Atatürk Bulvarı güzergâhındaki sürücüler, Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ne yönlendirilecek.Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ni alternatif güzergâh olarak değerlendirebilecek.Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve yönlendirme tabelalarına uyması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların seyahat planlarını kapalı yollar ve alternatif güzergâhları dikkate alarak yapması istendi.ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR İLE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Başlıklar :nato zirvesiankaracumhurbaşkanlığı külliyesitrafik düzenlemesiankara kapalı yollar
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