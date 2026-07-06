TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026: Portekiz-İspanya maçı TRT 1 Tabii canlı yayını izleme linki ve frekans ayarları

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç tarihi belli oldu: Sözlü sınav ne zaman? Sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte takvim

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, 15 bin sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İnfaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, hemşire, mübaşir ve destek personeli kadroları için başvurular 22 Haziran 2026’da sona ererken, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos’ta açıklanacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları nereden sorgulanacak ve sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?