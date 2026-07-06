TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026: Portekiz-İspanya maçı TRT 1 Tabii canlı yayını izleme linki ve frekans ayarları
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı Portekiz-İspanya maçıyla devam ediyor. Çeyrek final yolunda kritik öneme sahip karşılaşma, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00’de TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak. Dünya Kupası maç programını takip eden futbolseverler, Portekiz-İspanya maçının yayın saati, kanalı ve TRT 1 canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte TRT 1 güncel frekans ayarları ve canlı yayın izleme linki.
6 Temmuz Dünya Kupası maç programında Portekiz-İspanya karşılaşması öne çıkıyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden şifresiz canlı yayımlanacak.
Portekiz-İspanya maçı yayın bilgileri
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz-İspanya maçı 6 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00’de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve dijital yayın platformu tabii üzerinden şifresiz canlı olarak izlenebilecek.
Turnuvada A Milli Futbol Takımı’nın elenmesinin ardından futbolseverlerin ilgisi son 16 turundaki eşleşmelere çevrildi. Portekiz ile İspanya arasında oynanacak mücadele, çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek.
6 Temmuz Dünya Kupası maçları
6 Temmuz Pazartesi günü Dünya Kupası’nda öne çıkan yayın programı şöyle:
22.00 | Portekiz-İspanya | TRT 1
Portekiz-İspanya karşılaşmasının ardından son 16 turunda bir eşleşme daha tamamlanmış olacak. Mücadelenin kazananı, turnuvada yoluna çeyrek finalde devam edecek.
7 Temmuz Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı 7 Temmuz Salı günü de devam edecek. Günün maç programında üç karşılaşma yer alıyor:
03.00 | ABD-Belçika | TRT 1
19.00 | Arjantin-Mısır | TRT 1
23.00 | İsviçre-Kolombiya | TRT 1
TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası yayınları son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler Portekiz-İspanya maçı başta olmak üzere güncel maç programını TRT 1 ve tabii üzerinden takip edebilecek.
TRT 1 ve tabii canlı yayın nasıl izlenir?
TRT 1’de yayımlanan Dünya Kupası karşılaşmaları televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranından da takip edilebiliyor.
Portekiz-İspanya maçı saat 22.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.
TRT 1 VE TABİİ CANLI YAYINI İZLE
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