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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç tarihi belli oldu: Sözlü sınav ne zaman? Sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte takvim

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç tarihi belli oldu: Sözlü sınav ne zaman? Sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte takvim

22:02, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 22:07, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç tarihi belli oldu: Sözlü sınav ne zaman? Sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? İşte takvim

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, 15 bin sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İnfaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, hemşire, mübaşir ve destek personeli kadroları için başvurular 22 Haziran 2026’da sona ererken, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos’ta açıklanacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları nereden sorgulanacak ve sözlü sınavlar ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Toplam 15 bin sözleşmeli personel alımında sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026’da duyurulacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Toplam 15 bin sözleşmeli personel alımında sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026’da duyurulacak.

Başvuru süreci tamamlandı


Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan 15 bin sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adayların gündeminde yer alıyor. Kariyer Kapısı üzerinden 7 Haziran 2026’da başlayan başvurular, 22 Haziran 2026’da sona erdi.


Alım kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, ceza infaz kurumu kâtibi, hemşire, teknisyen ve farklı destek personeli kadrolarında görevlendirme yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Başvuru süreci tamamlandıAdalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan 15 bin sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adayların gündeminde yer alıyor. Kariyer Kapısı üzerinden 7 Haziran 2026’da başlayan başvurular, 22 Haziran 2026’da sona erdi.Alım kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi, ceza infaz kurumu kâtibi, hemşire, teknisyen ve farklı destek personeli kadrolarında görevlendirme yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?


Adalet Bakanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin güne ilişkin henüz ayrı bir duyuru yapılmadı.


Açıklanan takvime göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı gerçekleştirecek adalet komisyonlarının bağlı bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde yayımlanacak.


Takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


  • Başvuruların başlangıcı: 7 Haziran 2026
  • Başvuruların sona ermesi: 22 Haziran 2026
  • Sözlü sınava katılacakların ilanı: En geç 17 Ağustos 2026
  • Sözlü sınav tarihi: 22 Ağustos 2026

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Adalet Bakanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin güne ilişkin henüz ayrı bir duyuru yapılmadı.Açıklanan takvime göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı gerçekleştirecek adalet komisyonlarının bağlı bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde yayımlanacak.Takvimde öne çıkan tarihler şöyle:Başvuruların başlangıcı: 7 Haziran 2026Başvuruların sona ermesi: 22 Haziran 2026Sözlü sınava katılacakların ilanı: En geç 17 Ağustos 2026Sözlü sınav tarihi: 22 Ağustos 2026

Sözlü sınav 22 Ağustos’ta yapılacak


Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sınava alınacak. Sınavların belirtilen gün içinde tamamlanamaması durumunda işlemler takip eden günlerde devam edecek.


Adayların sınav yeri ve diğer ayrıntılar için ilgili adalet komisyonlarının adliye internet sitelerinde yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekecek.

Sözlü sınav 22 Ağustos’ta yapılacakSözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sınava alınacak. Sınavların belirtilen gün içinde tamamlanamaması durumunda işlemler takip eden günlerde devam edecek.Adayların sınav yeri ve diğer ayrıntılar için ilgili adalet komisyonlarının adliye internet sitelerinde yayımlanacak duyuruları takip etmesi gerekecek.

Kontenjan ve branş dağılımı


Personel alımı kapsamında paylaşılan kadro dağılımı şöyle:


Zabıt kâtibi: 5 bin 259

İnfaz ve koruma memuru: 4 bin 508

Destek personeli; aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci: 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra kâtibi: 900

Koruma ve güvenlik görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen ve tekniker: 322

Büro personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal çalışmacı: 90

Kontenjan ve branş dağılımıPersonel alımı kapsamında paylaşılan kadro dağılımı şöyle:Zabıt kâtibi: 5 bin 259İnfaz ve koruma memuru: 4 bin 508Destek personeli; aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci: 1.300Mübaşir: 1.041İcra kâtibi: 900Koruma ve güvenlik görevlisi: 524Psikolog: 410Teknisyen ve tekniker: 322Büro personeli: 316Hemşire: 286Sosyal çalışmacı: 90

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sözlü sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerinin en geç 17 Ağustos 2026’da ilan edilmesi, sözlü sınavların ise 22 Ağustos 2026’da başlaması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sözlü sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerinin en geç 17 Ağustos 2026’da ilan edilmesi, sözlü sınavların ise 22 Ağustos 2026’da başlaması planlanıyor.
Başlıklar :adalet bakanlığıpersonel alımı15 bin personel alımısınav sonuçları
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