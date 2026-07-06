250 bin TL faizsiz evlilik kredi desteği başvuruları 2026: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Çocuk desteği nasıl uygulanıyor?

Başvuru şartları neler?





Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin her ikisinin de belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor.





Başvuru için öne çıkan şartlar şöyle:





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak,

18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak,

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması,

Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek,

Evlilik sonrası sunulacak eğitim hizmetlerine 2 yıl içinde katılmayı kabul etmek,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.





Başvuru yapacak kişiler için ayrıca bazı adli sicil şartları da bulunuyor. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar projeden yararlanamıyor.





Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti olan kişiler de destek kapsamı dışında tutuluyor.