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250 bin TL faizsiz evlilik kredi desteği başvuruları 2026: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Çocuk desteği nasıl uygulanıyor?

250 bin TL faizsiz evlilik kredi desteği başvuruları 2026: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Çocuk desteği nasıl uygulanıyor?

20:19, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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250 bin TL faizsiz evlilik kredi desteği başvuruları 2026: Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Çocuk desteği nasıl uygulanıyor?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin en çok araştırdığı destekler arasında yer alıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunulurken; yaş, gelir, ikamet, nikâh tarihi ve eğitim-danışmanlık katılımı gibi şartlar başvuru sürecinde belirleyici oluyor.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Başvurusu onaylanan çiftlere ayrıca evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Başvurusu onaylanan çiftlere ayrıca evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Faizsiz evlilik kredisi kimlere veriliyor?


Faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere sunuluyor. Projeyle, evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evlilik sürecine daha hazırlıklı başlaması amaçlanıyor.


Aile ve Gençlik Fonu, 22 Kasım 2023’te kabul edilen 7474 sayılı kanunla kuruldu. Fon kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesini ve aile kurumunun desteklenmesini hedefliyor.

Faizsiz evlilik kredisi kimlere veriliyor?Faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere sunuluyor. Projeyle, evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evlilik sürecine daha hazırlıklı başlaması amaçlanıyor.Aile ve Gençlik Fonu, 22 Kasım 2023’te kabul edilen 7474 sayılı kanunla kuruldu. Fon kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesini ve aile kurumunun desteklenmesini hedefliyor.

Başvuru şartları neler?


Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin her ikisinin de belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor.


Başvuru için öne çıkan şartlar şöyle:


  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
  • Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması,
  • Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek,
  • Evlilik sonrası sunulacak eğitim hizmetlerine 2 yıl içinde katılmayı kabul etmek,
  • Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.


Başvuru yapacak kişiler için ayrıca bazı adli sicil şartları da bulunuyor. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar projeden yararlanamıyor.


Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti olan kişiler de destek kapsamı dışında tutuluyor.

Başvuru şartları neler?Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin her ikisinin de belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor.Başvuru için öne çıkan şartlar şöyle:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak,18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak,Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması,Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek,Evlilik sonrası sunulacak eğitim hizmetlerine 2 yıl içinde katılmayı kabul etmek,Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.Başvuru yapacak kişiler için ayrıca bazı adli sicil şartları da bulunuyor. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar projeden yararlanamıyor.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti olan kişiler de destek kapsamı dışında tutuluyor.

Kredi nasıl geri ödenecek?


Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli kredi desteği sağlanıyor. Bu kapsamda kredi için ilk 2 yıl geri ödeme yapılmıyor.


Kredi modeli şu şekilde uygulanıyor:


  • Toplam vade: 48 ay
  • Geri ödemesiz dönem: 24 ay
  • Ödemeli dönem: 24 ay
  • Ek destek: Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri


Bu yapı, evliliğin ilk döneminde çiftlerin ödeme yükünü ertelemeyi ve aile kurma sürecine ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Kredi nasıl geri ödenecek?Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli kredi desteği sağlanıyor. Bu kapsamda kredi için ilk 2 yıl geri ödeme yapılmıyor.Kredi modeli şu şekilde uygulanıyor:Toplam vade: 48 ayGeri ödemesiz dönem: 24 ayÖdemeli dönem: 24 ayEk destek: Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleriBu yapı, evliliğin ilk döneminde çiftlerin ödeme yükünü ertelemeyi ve aile kurma sürecine ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Çocuk sahibi olan çiftlere hibe ve erteleme desteği


Yeni düzenlemeye göre, projeden yararlanarak kredi kullanan ve geri ödeme süreci içinde çocuk sahibi olan çiftlere ek destek sağlanıyor. 48 aylık geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksiti hibe ediliyor ve kalan taksitleri 12 ay erteleniyor.


İkinci çocuk için ise daha kapsamlı bir destek uygulanıyor. Birinci çocuk nedeniyle verilen erteleme süresi de dahil olmak üzere toplam 60 aylık vade içinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde, kalan tüm kredi taksitleri hibe ediliyor ve kredi borcu kapatılıyor.

Çocuk sahibi olan çiftlere hibe ve erteleme desteğiYeni düzenlemeye göre, projeden yararlanarak kredi kullanan ve geri ödeme süreci içinde çocuk sahibi olan çiftlere ek destek sağlanıyor. 48 aylık geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksiti hibe ediliyor ve kalan taksitleri 12 ay erteleniyor.İkinci çocuk için ise daha kapsamlı bir destek uygulanıyor. Birinci çocuk nedeniyle verilen erteleme süresi de dahil olmak üzere toplam 60 aylık vade içinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde, kalan tüm kredi taksitleri hibe ediliyor ve kredi borcu kapatılıyor.

Örnek ödeme süreci nasıl işliyor?


İki yıllık geri ödemesiz süreci tamamlayan bir çiftin Mayıs 2026 itibarıyla 24 aylık taksit dönemine başladığı varsayıldığında, geri ödemenin üçüncü ayında çocuk sahibi olmaları halinde kalan 21 taksit üzerinden destek uygulanıyor.


Bu durumda:


  • Kalan 21 taksitin 12 aylık bölümü hibe ediliyor.
  • Geriye kalan 9 taksit faizsiz olarak 12 ay erteleniyor.
  • Ertelemenin ardından kalan taksitler yeni ödeme takvimine göre ödeniyor.


Aynı çiftin, birinci çocuk nedeniyle uzayan toplam 60 aylık vade içinde ikinci çocuk sahibi olması halinde ise kalan tüm taksitler hibe edilerek kredi borcu tamamen kapatılıyor.

Örnek ödeme süreci nasıl işliyor?İki yıllık geri ödemesiz süreci tamamlayan bir çiftin Mayıs 2026 itibarıyla 24 aylık taksit dönemine başladığı varsayıldığında, geri ödemenin üçüncü ayında çocuk sahibi olmaları halinde kalan 21 taksit üzerinden destek uygulanıyor.Bu durumda:Kalan 21 taksitin 12 aylık bölümü hibe ediliyor.Geriye kalan 9 taksit faizsiz olarak 12 ay erteleniyor.Ertelemenin ardından kalan taksitler yeni ödeme takvimine göre ödeniyor.Aynı çiftin, birinci çocuk nedeniyle uzayan toplam 60 aylık vade içinde ikinci çocuk sahibi olması halinde ise kalan tüm taksitler hibe edilerek kredi borcu tamamen kapatılıyor.

Başvuruda hangi taahhütler isteniyor?


Projeye başvuran çiftlerin yalnızca ekonomik şartları taşıması yeterli olmuyor. Çiftlerin, Bakanlık tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı da kabul etmesi gerekiyor.


Evlilik öncesi danışmanlık ve eğitim hizmetleri başvuru sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Evlilik sonrasındaki eğitim hizmetlerine ise 2 yıl içinde katılım taahhüdü isteniyor.


Mevcut uygulamada, başvurusu kabul edilen çiftlere hem faizsiz kredi desteği hem de evlilik sürecini desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetleri sağlanıyor.

Başvuruda hangi taahhütler isteniyor?Projeye başvuran çiftlerin yalnızca ekonomik şartları taşıması yeterli olmuyor. Çiftlerin, Bakanlık tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı da kabul etmesi gerekiyor.Evlilik öncesi danışmanlık ve eğitim hizmetleri başvuru sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Evlilik sonrasındaki eğitim hizmetlerine ise 2 yıl içinde katılım taahhüdü isteniyor.Mevcut uygulamada, başvurusu kabul edilen çiftlere hem faizsiz kredi desteği hem de evlilik sürecini desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetleri sağlanıyor.
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