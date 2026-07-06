NATO ÜLKELERİ 2026 LİSTESİ: NATO nedir, ne demek? Türkiye NATO’ya ne zaman üye oldu? Üye ülkeler

NATO ülkeleri Ankara zirvesi öncesi gündemde





NATO ülkeleri, Ankara’nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu. Zirveye NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin de katılması bekleniyor.





Zirve, Avrupa-Atlantik güvenlik gündemiyle Hint-Pasifik bölgesine ilişkin başlıkları aynı masa etrafında ele alacak. Bu nedenle NATO’nun ne anlama geldiği, kaç ülkeden oluştuğu ve Türkiye’nin ittifaka ne zaman katıldığı yeniden öne çıktı.