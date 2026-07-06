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6 TEMMUZ DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Bugün hangi maç var? Portekiz-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

6 TEMMUZ DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Bugün hangi maç var? Portekiz-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

20:44, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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6 TEMMUZ DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Bugün hangi maç var? Portekiz-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı 6 Temmuz maç programıyla devam ediyor. Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?”, “Portekiz-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkan takımlar hangileri?” sorularına yanıt ararken, turnuvada son 8 takımın belirlenmesi için kritik eşleşmeler oynanıyor. 6 Temmuz Dünya Kupası maçları kapsamında gözler Portekiz-İspanya karşılaşmasına çevrilirken, 7 Temmuz’da ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçları takip edilecek.

6 Temmuz Dünya Kupası maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek.

6 Temmuz Dünya Kupası maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek.

6 Temmuz Dünya Kupası maçları


2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı 6 Temmuz Pazartesi günü devam ediyor. Günün programında Portekiz-İspanya karşılaşması yer alıyor.


Turnuvada A Milli Futbol Takımı’nın elenmesinin ardından futbolseverlerin ilgisi son 16 turundaki eşleşmelere çevrildi. Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselecek takımların belli olacağı maçlar, TRT1 ekranlarından takip edilebilecek.

6 Temmuz Dünya Kupası maçları2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı 6 Temmuz Pazartesi günü devam ediyor. Günün programında Portekiz-İspanya karşılaşması yer alıyor.Turnuvada A Milli Futbol Takımı’nın elenmesinin ardından futbolseverlerin ilgisi son 16 turundaki eşleşmelere çevrildi. Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselecek takımların belli olacağı maçlar, TRT1 ekranlarından takip edilebilecek.

Bugün hangi maç var?


6 Temmuz Pazartesi günü 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak maç programı şöyle:


22.00 | Portekiz-İspanya | TRT1


Son 16 turunda günün öne çıkan karşılaşması Portekiz ile İspanya arasında oynanacak. Mücadelenin ardından çeyrek finale yükselecek bir takım daha belli olacak.

Bugün hangi maç var?6 Temmuz Pazartesi günü 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak maç programı şöyle:22.00 | Portekiz-İspanya | TRT1Son 16 turunda günün öne çıkan karşılaşması Portekiz ile İspanya arasında oynanacak. Mücadelenin ardından çeyrek finale yükselecek bir takım daha belli olacak.

Dünya Kupası son 16 turunda tamamlanan maçlar


2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turunda bazı karşılaşmalar tamamlandı. Alınan sonuçların ardından Fas, Fransa, İngiltere ve Norveç çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.


Tamamlanan son 16 turu maçları şöyle:


Kanada 0-3 Fas

Fransa 1-0 Paraguay

Brezilya 1-2 Norveç

Meksika 2-3 İngiltere


Bu sonuçların ardından Fas ile Fransa’nın çeyrek finalde karşılaşacağı kesinleşti.

Dünya Kupası son 16 turunda tamamlanan maçlar2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turunda bazı karşılaşmalar tamamlandı. Alınan sonuçların ardından Fas, Fransa, İngiltere ve Norveç çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.Tamamlanan son 16 turu maçları şöyle:Kanada 0-3 FasFransa 1-0 ParaguayBrezilya 1-2 NorveçMeksika 2-3 İngiltereBu sonuçların ardından Fas ile Fransa’nın çeyrek finalde karşılaşacağı kesinleşti.


Dünya Kupası’nda oynanacak son 16 maçları


Turnuvada kalan dört çeyrek final bileti, son 16 turundaki diğer eşleşmelerin ardından sahibini bulacak.


Oynanacak maçlar şöyle:


  • 6 Temmuz | Portekiz-İspanya
  • 7 Temmuz | ABD-Belçika
  • 7 Temmuz | Arjantin-Mısır
  • 7 Temmuz | İsviçre-Kolombiya


7 Temmuz Salı günü programında ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya karşılaşmaları yer alıyor.


7 Temmuz maç programı

03.00 | ABD-Belçika | TRT1

19.00 | Arjantin-Mısır | TRT1

23.00 | İsviçre-Kolombiya | TRT1


Dünya Kupası’nda oynanacak son 16 maçlarıTurnuvada kalan dört çeyrek final bileti, son 16 turundaki diğer eşleşmelerin ardından sahibini bulacak.Oynanacak maçlar şöyle:6 Temmuz | Portekiz-İspanya7 Temmuz | ABD-Belçika7 Temmuz | Arjantin-Mısır7 Temmuz | İsviçre-Kolombiya7 Temmuz Salı günü programında ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya karşılaşmaları yer alıyor.7 Temmuz maç programı03.00 | ABD-Belçika | TRT119.00 | Arjantin-Mısır | TRT123.00 | İsviçre-Kolombiya | TRT1

Çeyrek finale çıkan takımlar


Son 16 turunda tamamlanan maçların ardından çeyrek final bileti alan takımlar şöyle sıralandı:


  • Fas
  • Fransa
  • İngiltere
  • Norveç


Portekiz-İspanya, ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarının ardından çeyrek final tablosu netleşecek.

Çeyrek finale çıkan takımlarSon 16 turunda tamamlanan maçların ardından çeyrek final bileti alan takımlar şöyle sıralandı:FasFransaİngiltereNorveçPortekiz-İspanya, ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçlarının ardından çeyrek final tablosu netleşecek.

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?


2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Turnuvada yarı final maçları 14-15 Temmuz’da, üçüncülük maçı 18 Temmuz’da, final ise 19 Temmuz’da yapılacak.


Final karşılaşması Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanacak. Son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final eşleşmeleri kesinleşecek.

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Turnuvada yarı final maçları 14-15 Temmuz’da, üçüncülük maçı 18 Temmuz’da, final ise 19 Temmuz’da yapılacak.Final karşılaşması Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanacak. Son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final eşleşmeleri kesinleşecek.
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