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Altın piyasasında 5 haftalık sessizlik bozuldu

Altın piyasasında 5 haftalık sessizlik bozuldu

18:39, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Altın piyasasında 5 haftalık sessizlik bozuldu

Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından yeniden yükselişe geçti. Fed’in faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması ve dolara olan talebin azalmasıyla ons altın 5 hafta sonra ilk haftalık kazancını elde ederken, gram altın ve çeyrek altında güncel fiyatlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından haftalık bazda yükselişe geçti. Ons altın geçen hafta yüzde 2,5 artarak 4 bin 175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra ilk haftalık kazancını elde etti.

Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından haftalık bazda yükselişe geçti. Ons altın geçen hafta yüzde 2,5 artarak 4 bin 175 dolara çıktı ve 5 hafta sonra ilk haftalık kazancını elde etti.

Altın fiyatları temmuz ayına yükselişle başladı


Altın fiyatları, ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerini azaltmasıyla temmuz ayına pozitif başladı. Ons altın, geçen hafta yüzde 2,5 değer kazanarak 4 bin 175 dolar seviyesine yükseldi.


ABD’de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi arttı. Bu veri, piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,3 beklentisine karşılık yüzde 4,2’ye geriledi.

Altın fiyatları temmuz ayına yükselişle başladıAltın fiyatları, ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerini azaltmasıyla temmuz ayına pozitif başladı. Ons altın, geçen hafta yüzde 2,5 değer kazanarak 4 bin 175 dolar seviyesine yükseldi.ABD’de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi arttı. Bu veri, piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,3 beklentisine karşılık yüzde 4,2’ye geriledi.

Fed beklentileri altın üzerinde etkili oldu


Beklentilerin altında gelen istihdam verisi, Fed’in yakın dönemde faiz artırma olasılığına ilişkin beklentileri zayıflattı. Bu gelişme, dolara olan talebin azalmasına yol açarken altın başta olmak üzere değerli metal fiyatlarını destekledi.


Öne çıkan veriler şöyle:


  • ABD’de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi arttı.
  • İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye geriledi.
  • Ons altın geçen hafta yüzde 2,5 yükseldi.
  • Ons altın 5 hafta sonra ilk kez haftalık kazanç elde etti.
  • Gram altın 6 Temmuz 2026’da gün içinde 6 bin 259,5 lira seviyesinden işlem gördü.
Fed beklentileri altın üzerinde etkili olduBeklentilerin altında gelen istihdam verisi, Fed’in yakın dönemde faiz artırma olasılığına ilişkin beklentileri zayıflattı. Bu gelişme, dolara olan talebin azalmasına yol açarken altın başta olmak üzere değerli metal fiyatlarını destekledi.Öne çıkan veriler şöyle:ABD’de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi arttı.İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye geriledi.Ons altın geçen hafta yüzde 2,5 yükseldi.Ons altın 5 hafta sonra ilk kez haftalık kazanç elde etti.Gram altın 6 Temmuz 2026’da gün içinde 6 bin 259,5 lira seviyesinden işlem gördü.

Ons altın 6 Temmuz’da ne kadar oldu?


Ons altın, 6 Temmuz 2026 saat 18.25 itibarıyla 4 bin 145 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Günün erken saatlerinde ise ons altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 157,5 dolar seviyesindeydi.


Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ons altın 6 Temmuz’da ne kadar oldu?Ons altın, 6 Temmuz 2026 saat 18.25 itibarıyla 4 bin 145 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Günün erken saatlerinde ise ons altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 157,5 dolar seviyesindeydi.Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Gram altın haftaya düşüşle başladı


Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 259,5 liradan işlem gördü.


Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,42 üzerinde 6 bin 283,5 liradan tamamlamıştı.


Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 154 liradan satıldı.

Gram altın haftaya düşüşle başladıGram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 259,5 liradan işlem gördü.Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,42 üzerinde 6 bin 283,5 liradan tamamlamıştı.Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 154 liradan satıldı.

Piyasalarda veri gündemi takip edilecek


Analistler, Fed’e ilişkin faiz artırımı beklentilerinde gerileme yaşansa da bankanın sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü koruduğunu belirtti.


Uluslararası yatırım bankalarının altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini aşağı yönlü güncellemesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında gösteriliyor.


Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu izlenecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi, perakende satışlar, ABD hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Piyasalarda veri gündemi takip edilecekAnalistler, Fed’e ilişkin faiz artırımı beklentilerinde gerileme yaşansa da bankanın sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü koruduğunu belirtti.Uluslararası yatırım bankalarının altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini aşağı yönlü güncellemesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında gösteriliyor.Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu izlenecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi, perakende satışlar, ABD hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.


Altın fiyatlarında son durum - 6 Haziran 2026


Piyasalarda haftanın ilk işlem gününden kapanış verileri geldi. Buna göre, altın fiyatları saat 18:25 itibarıyla şu şekilde;


Gram altın satış fiyatı: 6 bin 235 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10 bin 263 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20 bin 482 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40 bin 801 TL

22 Ayar bilezik satış fiyatı: 5 bin 704 TL


Not: Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.



Altın fiyatlarında son durum - 6 Haziran 2026Piyasalarda haftanın ilk işlem gününden kapanış verileri geldi. Buna göre, altın fiyatları saat 18:25 itibarıyla şu şekilde;Gram altın satış fiyatı: 6 bin 235 TLÇeyrek altın satış fiyatı: 10 bin 263 TLYarım altın satış fiyatı: 20 bin 482 TLCumhuriyet altını satış fiyatı: 40 bin 801 TL22 Ayar bilezik satış fiyatı: 5 bin 704 TLNot: Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.
Başlıklar :altın fiyatlarıons altıngram altınfedekonomidolar
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