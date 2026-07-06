Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var? Bu akşam oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Temmuz Dünya Kupası maç programı

Bugün hangi maçlar var? Bu akşam oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Temmuz Dünya Kupası maç programı

14:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ederken, çeyrek final bileti alan ülkeler de netleşmeye başladı. Turnuvada bugün futbolun dev ekiplerinden Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Öte yandan hazırlık maçları da sürerken, RAMS Başakşehir de Polonya temsilcisi Cracovia Krakow ile mücadele edecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

Bugün kimin maçı var?

15:00 Partizan - Neftçi Bakü azırlık Maçı Neftçi Bakü Youtube

18:00 Cracovia Krakow - Rams Başakşehir Hazırlık Maçı Cracovia TV Youtube

22:00 Portekiz - İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

Yarın hangi maçlar oynanacak?

03:00 ABD - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

19:00 Arjantin - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

23:00 İsviçre - Kolombiya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

8 Temmuz Çarşamba kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

19:00 Zira - Torpedo Kutaisi UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Idman TV

20:30 Fenerbahçe - Admira Wacker Hazırlık Maçı Yayın Yok

#Portekiz
#İspanya
#Dünya Kupası
#son 16 turu
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Saat&Saat halka arz ne zaman, halka arz fiyatı ne kadar? Saat&Saat kaç lot verecek?