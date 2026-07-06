Bugün hangi maçlar var? Bu akşam oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Temmuz Dünya Kupası maç programı

2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ederken, çeyrek final bileti alan ülkeler de netleşmeye başladı. Turnuvada bugün futbolun dev ekiplerinden Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Öte yandan hazırlık maçları da sürerken, RAMS Başakşehir de Polonya temsilcisi Cracovia Krakow ile mücadele edecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.
Bugün kimin maçı var?
15:00 Partizan - Neftçi Bakü azırlık Maçı Neftçi Bakü Youtube
18:00 Cracovia Krakow - Rams Başakşehir Hazırlık Maçı Cracovia TV Youtube
22:00 Portekiz - İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
Yarın hangi maçlar oynanacak?
03:00 ABD - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
19:00 Arjantin - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
23:00 İsviçre - Kolombiya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
8 Temmuz Çarşamba kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
19:00 Zira - Torpedo Kutaisi UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Idman TV
20:30 Fenerbahçe - Admira Wacker Hazırlık Maçı Yayın Yok