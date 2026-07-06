Faizsiz kredi kampanyaları: Hangi banka faizsiz kredi veriyor?

Temmuz ayı itibarıyla bankalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik yeni faizsiz kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı bankalar, yeni müşterilerine özel kampanyalar kapsamında 100 bin liraya kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Kampanyalar bankadan bankaya değişirken, başvuru şartları, vade seçenekleri ve kredi limitleri de müşterinin gelir durumu ile kredi notuna göre belirleniyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve güncel kampanya detayları.

1 /6 Temmuz ayı itibarıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalardan sevindirici haberler gelmeye başladı. Birçok banka, portföylerini genişletmek ve yeni müşteri kazanmak amacıyla 100 bin liraya varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını peş peşe duyurdu.

2 /6 Garanti BBVA 3 ay vadeli 50 bin liraya varan faizsiz kredi, 3 ay vadeli 50 bin liraya varan taksitli nakit avans veriyor ve toplamda 100 bin liraya ulaşıyor.

3 /6 Denizbank 3 ay vadeli 65 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan nakit avans, 3 ay vadeli 10 bin liraya varan kurtaran hesap seçeneklerini sunuyor.



4 /6 İş Bankası 55 bin liraya varan krediyi faizsiz veriyor. 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans ve 30 bin liraya varan ek hesap sunuluyor.

5 /6 Albaraka yeni müşterilere özel 100 bin liraya kadar finansman sağlıyor. Vade farksız 40 bin liraya kadar hoş geldin finansmanı ve 60 bin liraya varan vade farksız taksitli alışveriş veriliyor.