Togg limuzin modeli görücüye çıktı: Şık tasarımı göz doldurdu

NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara’da hazırlıklar hız kazanırken, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG da zirvede özel göreve hazırlanıyor. Zirve kapsamında ilk kez kullanılacak özel olarak geliştirilen TOGG limuzin modeli, yabancı delegasyonlar ve basın mensuplarının ulaşımında görev alacak. Toplam 10 TOGG limuzin, Ankara’daki kritik organizasyonda Türkiye’nin yerli teknoloji ve otomotiv vizyonunu da temsil edecek.
Ankara, dünya siyasetinin kalbinin atacağı kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde hazırlık çalışmalarına son sürat devam ediyor. Şehirde güvenlik ve lojistik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, zirvenin en dikkat çekici sürprizlerinden biri de Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG olacak. Zirve için özel olarak tasarlanan ve üretilen TOGG’un lüks limuzin modeli, bu büyük organizasyonda ilk kez görücüye çıkarak uluslararası arenada boy gösterecek. Yabancı delegasyonlar ile basın mensuplarının şehir içi konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak üzere toplam 10 adet TOGG limuzin zirve boyunca kesintisiz hizmet verecek. Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel vizyonunu dünya liderlerine sergileyecek olan bu özel filo, şimdiden zirvenin en çok konuşulan detayları arasında yerini aldı.
Araçlar, zirveye katılan basın mensupları ve yabancı delegasyonların ulaşımında kullanılacak. Her biri numaralandırılan limuzinler, organizasyon planlamasına göre hizmet verecek.
TOGG limuzinlerinin bulunduğu bölge, NATO Zirvesi kapsamında "kırmızı bölge" ilan edildi. 7-8 Temmuz tarihlerinde araç girişine izin verilmeyecek bölgede, 4-9 Temmuz arasında da ağır tonajlı araçların girişleri yasaklandı. Ayrıca yol kenarlarına araç park edilmesine de izin verilmiyor. TOGG limuzinlerinin konuşlandırıldığı alanın hemen karşısında Savunma Sanayi Forumu gerçekleştirilecek. Foruma 32 ülkenin savunma bakanının katılması beklenirken, savunma harcamaları ve savunma sanayisine ilişkin önemli kararların ele alınacağı ifade ediliyor.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin versiyonu ilk kez bu kapsamda kullanılacak. Araçlar özellikle delegasyonlar ve basın mensuplarının hizmetine sunulacak.
Modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken limuzinlerde yaklaşık yedi kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Konfor odaklı tasarlanan araçların NATO Zirvesi boyunca organizasyonun ulaşım altyapısında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.