Togg limuzin modeli görücüye çıktı: Şık tasarımı göz doldurdu

Ankara, dünya siyasetinin kalbinin atacağı kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde hazırlık çalışmalarına son sürat devam ediyor. Şehirde güvenlik ve lojistik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, zirvenin en dikkat çekici sürprizlerinden biri de Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG olacak. Zirve için özel olarak tasarlanan ve üretilen TOGG’un lüks limuzin modeli, bu büyük organizasyonda ilk kez görücüye çıkarak uluslararası arenada boy gösterecek. Yabancı delegasyonlar ile basın mensuplarının şehir içi konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak üzere toplam 10 adet TOGG limuzin zirve boyunca kesintisiz hizmet verecek. Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel vizyonunu dünya liderlerine sergileyecek olan bu özel filo, şimdiden zirvenin en çok konuşulan detayları arasında yerini aldı.