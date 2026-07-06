Dünya Kupası maçları: 2026 Dünya Kupası maç sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, son 16 turu karşılaşmalarının ardından dev turnuvada çeyrek final biletini cebine koyan ilk takımlar netleşmeye başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu turda Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla geçen Fas, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdıran ilk ekip olmayı başardı. Fas'ın ardından Fransa da Paraguay engelini aşarak çeyrek finale yükselirken; kupanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç büyük bir sürprize imza atarak tur atladı.