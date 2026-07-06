Dünya Kupası maçları: 2026 Dünya Kupası maç sonuçları

2026 Dünya Kupası’nda heyecan son 16 turu maçlarıyla birlikte zirveye çıktı. Dünya Kupası maç sonuçları ve güncel fikstür futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, son 16 maçları devam ettikçe çeyrek final bileti alan takımlar da tek tek belli oluyor. Fas’ın Kanada’yı 3-0, Fransa’nın Paraguay’ı 1-0, Norveç’in Brezilya’yı 2-1 ve İngiltere’nin Meksika’yı 3-2 mağlup etmesiyle turnuvada çeyrek finale yükselen ilk ekipler netleşti. Kalan son 16 karşılaşmalarının ardından Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri de tamamen şekillenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, son 16 turu karşılaşmalarının ardından dev turnuvada çeyrek final biletini cebine koyan ilk takımlar netleşmeye başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu turda Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla geçen Fas, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdıran ilk ekip olmayı başardı. Fas'ın ardından Fransa da Paraguay engelini aşarak çeyrek finale yükselirken; kupanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç büyük bir sürprize imza atarak tur atladı.
Dünya Kupası maç sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yla Mexico City'de karşı karşıya gelen İngiltere, ev sahibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Norveç ile Brezilya karşı karşıya geldi ve Norveç sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Brezilya Milli Takımı'nda hüzün hakimdi. Neymar gözyaşları içinde Milli Takım'a veda etti.
Dünya Kupası son 16 turu maçları
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından dünya kupası maç programı çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek. Fransa, Norveç ve İngiltere'nin rakiplerini bekleyen taraftarlar, önümüzdeki günlerde oynanacak maçların tarih ve saatlerini yakından takip ediyor. Turnuvada heyecan, şampiyonluk yarışı netleşene kadar sürecek. İşte Dünya Kupası maç programı:
6 Temmuz Pazartesi
03.00: Meksika - İngiltere
22.00: Portekiz - İspanya
7 Temmuz Salı
03.00: ABD - Belçika
19.00: Arjantin - Mısır
23.00: İsviçre - Kolombiya
Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?
Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları 9-11 Temmuz, yarı final karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.
Dünya Kupası final maçı ne zaman?
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, şampiyonun belli olacağı final ise 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek. Turnuvada finale, MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.