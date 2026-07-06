Resmi Gazete'de yayımlandı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 23 öğretim üyesi alımı başvuruları başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, farklı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilmek üzere 23 öğretim üyesi alımı yapacak. Başvurular 6-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca çevrim içi sistem üzerinden kabul edilecek.

Başvurular sadece online alınacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı için başvuru süreci 6 Temmuz 2026’da başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2026’ya kadar üniversitenin online başvuru sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

Üniversiteye şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların, ilanda yer alan kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabileceği bildirildi.

23 akademik kadro için ilan açıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanlarından oluşuyor.

Kadro dağılımı şöyle:

15 profesör

5 doçent

3 doktor öğretim üyesi

Akademik kadrolar; Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı.

Başvuru şartları ve istenen belgeler

Adayların 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Yurt dışından alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgesi istenecek. Adayların ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları sağlaması gerekiyor.

Başvuruda istenen başlıca belgeler arasında şu evraklar yer alıyor:

İmzalı başvuru dilekçesi

Lisans ve lisansüstü diplomalar

Doçentlik belgesi

Özgeçmiş ve yayın listesi

Bilimsel çalışma ve yayınlar

Yabancı dil belgesi

Sertifikalar ve tecrübe belgeleri

Hizmet belgesi

Fotoğraf ve kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Atama ve yükseltme kriterlerini sağladığını gösteren beyanname

Üniversite, gerekli gördüğü durumlarda online başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin onaylı fiziksel örneklerini adaylardan isteyebilecek.

Hangi alanlarda alım yapılacak?

İlanda yer alan kadrolar arasında mühendislik, sağlık bilimleri, tıp, iktisat, tarih, Türk dili ve edebiyatı, spor bilimleri ve denizcilik alanları öne çıkıyor.

Bazı kadrolarda adaylardan belirli akademik çalışma alanlarında uzmanlık şartı aranıyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kadrolarında Web of Science kapsamındaki Q1/Q2 dergilerde yayın şartı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli araştırma projelerinde görev alma koşulu dikkat çekiyor.

Tıp Fakültesi kadrolarında ise üroloji, acil tıp, kardiyoloji, nöroloji ve fizyoloji alanlarında profesör ve doçent unvanlarında alım yapılacak.

Eksik başvurular kabul edilmeyecek

İlana göre sistemde taslak olarak bırakılan, süresi içinde tamamlanmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecek; atama yapılmış olsa dahi işlem iptal edilebilecek.

İlgili yönetim kurulları, gerekli görmesi halinde adaylardan deneme dersi yapmalarını da isteyebilecek.