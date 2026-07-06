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Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Temmuz 2026 Ödeme Günleri

Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Temmuz 2026 Ödeme Günleri

09:506/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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<p><strong><em><u>SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi zamlı maaşları</u></em></strong></p>
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi zamlı maaşları

Temmuz 2026 SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri için zamlı maaş ödeme tarihleri, yeni maaşlar ve en düşük emekli aylığı belli oldu. En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 5,1 milyon emekli düzenlemeden yararlanacak. İşte zamlı emekli maaşlarının ödeme günleri.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş zammı alacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimine göre tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak.

4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'si

Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'i

Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'u

Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'si

Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'i

Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'si

Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ü

Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ü

Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'i

Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sı

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'i

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sı

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'si

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28'i

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

20.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 23,552 TL

21.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 24,729 TL

22.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 25,907 TL

23.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 27,084 TL

24.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 28,268 TL

25.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 29,440 TL

30.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 35.328 TL

32.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 37.683 TL

33.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 38,860 TL

34.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 40,038 TL

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