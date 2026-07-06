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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

10:226/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İZSU, bugün İzmir’de yaşanacak su kesintilerine ilişkin detayları duyurdu. Kurumun paylaştığı verilere göre 6 Temmuz’da Buca, Foça, Narlıdere, Selçuk, Urla ve Ödemiş’in bazı mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İşte 6 Temmuz İZSU su kesintisi programı.

BAYINDIR ÇIRPI CAMİ 05.07.2026 saat 21:00 ile 06.07.2026 saat 04:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK 06.07.2026 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 

BORNOVA GÜRPINAR, KEMALPAŞA 06.07.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ZAFER, 29 EKİM 06.07.2026 saat 09:29 ile 12:59 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YENİKÖY 05.07.2026 saat 23:00 ile 06.07.2026 saat 12:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR GAZİ, UMUT 06.07.2026 saat 09:31 ile 11:31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İNECİK 06.07.2026 saat 10:13 ile 13:13 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN 06.07.2026 saat 09:46 ile 13:46 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ 06.07.2026 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

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