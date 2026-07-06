Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6-7 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve BAŞKENTEDAŞ elektriklerin gideceği mahalleler.

1 /5 Akyurt'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 6 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 7 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 7 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 /5 Ayaş'ta elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 16.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kılıçaslan 1, Alpaylar, E90 Karayolu, Acıkuyu, Okullar, Hünkar, Cumhuriyet, Çalören, Yeni Mezgit ve Çeşmeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Pehlivan ve Köy Pınaryaka bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 6 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Pehlivan, Ankara, Söğüt, Ayaş, Selçuklu ve Kayı Boyları bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 7 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köy Pınaryaka, Selçuklu, Pehlivan ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 7 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köy Bayram bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayat bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Feruz bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 8 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara, Gökçebağ ve Köy Bayram bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.



3 /5 Beypazarı'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yoğunpelit bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Zafer 1, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz 2, Bahar ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 7 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler, Aşağı ve Karaköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 8 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Adaören bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 /5 Çamlıdere 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 7 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yayla Dörtkonak bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 8 Temmuz 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı 6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3200 Sokak, Ankara Hububat Bakliyat Toptancıları İş Yeri ve Ahiboz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.